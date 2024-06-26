تركيا تستقبل 5.1 ملايين سائح في مايو الماضي

وصل عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا إلى رقم غير مسبوق بلغ 5.1 ملايين في مايو/أيار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس الثلاثاء.

وقد أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى مستوى قياسي بلغ 15.8 مليونا، وهو ما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12.5% عن العام الماضي.

وجهات سياحية رئيسية

وبرزت أنطاليا، المدينة المنتجعية الشهيرة على شاطئ الريفييرا التركية، باعتبارها الوجهة الأولى، حيث اجتذبت 1.8 مليون سائح الشهر الماضي، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الوافدين وفقا للأرقام التي نقلتها صحيفة ديلي صباح التركية عن وزارة الثقافة والسياحة.

فيما استقبلت إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا والمركز السياحي الرئيسي فيها نحو 1.7 مليون زائر، تليها مقاطعة موغلا الساحلية على بحر إيجه ومقاطعة أدرنة الشمالية الغربية، المتاخمة لبلغاريا واليونان وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الروس شكّلوا أكبر مجموعة من الزوار الأجانب في مايو/أيار، حيث وصل عددهم إلى 739 ألفا، أي ما يعادل 14.4% من إجمالي السياح الدوليين الوافدين.

وتبعهم الألمان والبريطانيون بـ729 ألفا و550 ألفا على التوالي، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تصدر الألمان القائمة بـ1.9 مليون وافد، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، يليهم الروس بـ1.8 مليون والبريطانيون بـ1.2 مليون.

توقعات مستقبلية

وتقول ديلي صباح إن تدفق السياح أمر بالغ الأهمية لاقتصاد تركيا، حيث يوفر النقد الأجنبي الحيوي الذي يساعد في معالجة العجز بالميزانية والحساب الجاري.

ووصل قطاع السياحة إلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث حقق 49.2 مليون وافد أجنبي دخلا كبيرا قدره 54.32 مليار دولار، ارتفاعا من 46.48 مليار دولار في عام 2022.

وتتوقع الحكومة أن يصل عدد السياح إلى 60 مليونا هذا العام، مع دخل متوقع بقيمة 60 مليار دولار.

واستحوذت إسطنبول على 43.9% من إجمالي الزوار الأجانب، بإجمالي 6.9 ملايين، في حين تبعتها أنطاليا بحصة 23.1%، أو 3.7 ملايين سائح في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ويعزى النمو الكبير في السياحة إلى زيادة عدد الوافدين من روسيا وأوروبا، خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة.