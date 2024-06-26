لماذا تلجأ إيران الغنية بالغاز لاستيراد الغاز الروسي؟

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" اليوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتوفير إمدادات غاز روسية لإيران.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المذكرة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم لإيران في احتفال حضره الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم بعد روسيا، وتسعى موسكو منذ فترة طويلة للاستفادة من أعمالها في مجال الغاز الطبيعي، وأعاقت العقوبات الأميركية وصول إيران إلى التكنولوجيا اللازمة وأبطأت تعزيز صادراتها من الغاز.

إمدادات الغاز لأوروبا

وتراجعت إمدادات الغاز التي تقدمها شركة غازبروم إلى أوروبا، والتي كانت ذات يوم مصدرا لثلثي إيرادات مبيعاتها من الغاز، لأدنى مستوياتها بسبب الصراع في أوكرانيا.

والعام الماضي، تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت "غازبروم" مذكرة بشأن التعاون في قطاع الطاقة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز بنحو 40 مليار دولار، لكن لم تخرج أي صفقات ملموسة من تلك الاتفاقية إلى النور.

وبموجب الشروط، كان من المفترض أن تساعد "غازبروم" الشركة الإيرانية في تطوير حقول غاز كيش وحقل بارس الشمالي و6 حقول نفط، وأن تشارك في استكمال مشروعات غاز طبيعي مسال وبناء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.