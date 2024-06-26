أكبر 10 دول منتجة لعنب المائدة في العالم.. مصر من بينها

العنب فاكهة صيفية لذيذة لا تخلو منه نسبة كبيرة من المنازل في العالم، ويزرع على نطاق واسع في عدد كبير من دول العالم وبالذات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وقارتي آسيا وأفريقيا والأميركتين.

في هذا التقرير تلقي الجزيرة نت الضوء على أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للعنب في العالم (عنب المائدة)، مع استبعاد العنب الذي يزرع لصناعات مثل المشروبات الكحولية وغيرها.

نمو إنتاج العنب 2024

وصل إنتاج عنب المائدة إلى أكثر من 28.4 مليون طن في موسم 2022 /2023 مدعوما بزيادة العرض من الصين وهي أكبر بلد منتج للعنب في العالم.

ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأميركية من المتوقع أن تظل الصادرات العالمية دون تغيير تقريبا عند 3.7 مليونات طن في هذا الموسم مع زيادة الشحنات من تشيلي والصين لتعويض خسائر الإنتاج في تركيا والولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأميركية، فإن استثمار الصين في ممارسات الإنتاج المحسنة، بما في ذلك حماية المحاصيل، وتربية النباتات والزراعة وتكنولوجيا التخزين، أدى إلى تحسين جودة الفاكهة وتوسيع موسم توريد عنب المائدة في جميع المقاطعات الصينية تقريبا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات جنبا إلى جنب مع ظروف النمو الجيدة إلى زيادة الإنتاج الصيني من العنب إلى 13.5 مليونا، وهو المحرك الرئيسي لزيادة حجم الإنتاج العالمي للسنة التسويقية 2023 /2024 (12 شهرا حتى 31 مايو/أيار 2024 لنصف الكرة الشمالي و30 سبتمبر/أيلول لنصف الكرة الجنوبي).

ومن المتوقع أيضا أن يتحسن الإنتاج الهندي بشكل طفيف بمقدار 100 ألف طن ليصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، بينما من المتوقع أن يظل إنتاج بيرو ثابتا عند 776 ألف طن.

ومن المرجح أن يتعافى إنتاج جنوب أفريقيا من الخسائر التي تأثرت بالطقس في الموسم الماضي، ليرتفع بمقدار 24 ألف طن إلى نحو 342 ألف طن.

في المقابل، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في تركيا بمقدار 320 ألف طن إلى 1.9 مليون طن بسبب خسائر المحاصيل على خلفية مرض البياض الدقيقي في منطقة بحر إيجه بعد تأخر هطول الأمطار.

وقال تقرير وزارة الزراعة الأميركية إن الاتحاد الأوروبي سيشهد، كذلك، خسائر بسبب الأمطار الغزيرة، ما يؤدي إلى خفض إنتاج دول الاتحاد إلى نحو 1.3 مليون طن، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 67 ألف طن إلى 878 ألف طن.

أما عربيا، فتعد مصر أكبر منتج للعنب، وتحتل المركز السادس عالميا في كمية الإنتاج، ومن المتوقع أن تنتج نحو 1.57 مليون طن من العنب موسم 2023-2024.

أكبر 10 دول منتجة للعنب في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة لعنب المائدة في العالم موسم 2023-2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الصين : 13.5 مليون طن (48% من الإنتاج العالمي) الهند: 2.95 مليون طن (10%) تركيا: 1.9 مليون طن (7%) البرازيل: 1.75 مليون طن (6%) أوزبكستان: 1.7 مليون طن (6%) مصر: 1.57 مليون طن (6%) الاتحاد الأوروبي: 1.3 مليون طن (5%) الولايات المتحدة: 878 ألف طن (3%) بيرو: 776 ألف طن (3%) تشيلي: 775 ألف طن (3%)

أكبر 10 دول مصدرة للعنب في العالم

هذه قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لعنب المائدة في العالم موسم 2022-2023 وفق ما ذكرت منصة "ستاتيستا" (Statista) الإحصائية ومنصة "بروديوس بلو بوك" (produce blue book).

البيرو: 593 ألف طن تشيلي: 497 ألف طن الصين: 389 ألف طن جنوب أفريقيا: 285 ألف طن الهند: 282 ألف طن الولايات المتحدة: 247 ألف طن تركيا: 227 ألف طن المكسيك: 209 آلاف طن الاتحاد الأوروبي: 173 ألف طن مصر: 170 ألف طن

أكبر 10 دول مستوردة للعنب في العالم

ونقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مستوردة للعنب الطازج في العالم عام 2023 وفق إحصائيات البنك الدولي:

الولايات المتحدة: 817.2 ألف طن ألمانيا: 346.7 ألف طن هولندا: 338.3 ألف طن المملكة المتحدة: 258.8 ألف طن كندا: 173.5 ألف طن الصين: 166.7 ألف طن فرنسا: 126.3 ألف طن بولندا: 125 ألف طن هونغ كونغ: 111.4 ألف طن المكسيك: 92 ألف طن

أكبر 5 دول عربية منتجة للعنب

مصر هي أكبر دولة عربية منتجة للعنب ؛ حيث تحتل المركز السادس عالميا في إنتاج العنب.

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية إنتاجا للعنب عام 2022 وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو):

مصر: 1.57 مليون طن الجزائر: 627 ألف طن العراق: 385 ألف طن المغرب: 320 ألف طن سوريا: 229 ألف طن

أكبر 5 دول عربية مستوردة للعنب

تستورد العديد من الدول العربية كميات كبيرة من العنب وبالذات في منطقة الخليج العربي، وهذه قائمة بأكبر 5 دول عربية مستوردة للعنب عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد" (oec.world).

الإمارات: 119 مليون دولار السعودية: 100 مليون دولار سلطنة عمان: 44.1 مليون دولار الكويت: 34 مليون دولار قطر: 16.6 مليون دولار

حقائق عن فاكهة العنب