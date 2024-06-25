الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة

حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة (أفضل شركة طيران في العالم) للمرة الثامنة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024.

ونالت الناقلة القطرية، كذلك، 3 جوائز مميزة، هي:

جائزة (أفضل درجة رجال أعمال في العالم)

جائزة (أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم)

جائزة (أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط).

الخطوط الجوية القطرية تتربع على عرش الصدارة مجدداً بوصفها أفضل شركة طيران في العالم. حصدت الناقلة القطرية على العديد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024 في لندن، والتي شملت: 🏆جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة الثامنة 🏆جائزة "أفضل درجة رجال… pic.twitter.com/SOQnTp8HED — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) June 24, 2024

مطار حمد

وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، بجائزة (أفضل مطار في العالم) لعام 2024 وجائزة (أفضل مطار في الشرق الأوسط) للمرة العاشرة، فيما حازت السوق الحرة القطرية، المالك والمشغل لجميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم في مطار حمد الدولي، جائزة (أفضل مطار للتسوق في العالم) للعام الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تتويج الناقلة القطرية ومطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية بلقب الأفضل في العالم في جميع فئات سكاي تراكس الثلاث.

وهذه هي المرة الثامنة منذ عام 2011 التي تحقق فيها القطرية لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس العالمية.

وتمثل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران أعلى درجات التميز، حيث تعتبر بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "تفخر الخطوط الجوية القطرية باختيار المسافرين لها كأفضل شركة طيران في العالم.. يعتبر هذا الإنجاز شهادة على تفانينا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة لا مثيل لها".

وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل وتقديم خدماتنا الاستثنائية لجميع المسافرين".