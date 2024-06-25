اقتصاد|قطر

الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة

الخطوط الجوية القطرية تحقق إنجازاً غير مسبوقٍ وتتربع على عرش الصدارة بحصدها جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة الثامنة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2024
الخطوط الجوية القطرية حصلت على جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة (حساب القطرية على إكس)
25/6/2024

حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة (أفضل شركة طيران في العالم) للمرة الثامنة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024.

ونالت الناقلة القطرية، كذلك، 3 جوائز مميزة، هي:

  • جائزة (أفضل درجة رجال أعمال في العالم)
  • جائزة (أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم)
  • جائزة (أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط).

مطار حمد

وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، بجائزة (أفضل مطار في العالم) لعام 2024 وجائزة (أفضل مطار في الشرق الأوسط) للمرة العاشرة، فيما حازت السوق الحرة القطرية، المالك والمشغل لجميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم في مطار حمد الدولي، جائزة (أفضل مطار للتسوق في العالم) للعام الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تتويج الناقلة القطرية ومطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية بلقب الأفضل في العالم في جميع فئات سكاي تراكس الثلاث.

وهذه هي المرة الثامنة منذ عام 2011 التي تحقق فيها القطرية لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس العالمية.

وتمثل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران أعلى درجات التميز، حيث تعتبر بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "تفخر الخطوط الجوية القطرية باختيار المسافرين لها كأفضل شركة طيران في العالم.. يعتبر هذا الإنجاز شهادة على تفانينا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة لا مثيل لها".

وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل وتقديم خدماتنا الاستثنائية لجميع المسافرين".

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية (قنا)