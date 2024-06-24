رواتب خيالية.. أعلى 10 مديرين تنفيذيين أجرا في العالم

ثارت ضجة في العالم مؤخرا بعد دعم كبار المساهمين في شركة تسلا بأغلبية ساحقة حزمة أجور ومكافآت وتعويضات إيلون ماسك المثيرة للجدل البالغة 56 مليار دولار، وهي صفقة مشروطة بأداء أسهم الشركة وباقي قطاعات الشركة.

ولعل السؤال الذي يخطر في بال القارئ: "هل يستحق إيلون ماسك هذا المبلغ الخيالي؟ وماذا عن باقي رواتب المديرين التنفيذيين في العالم؟ وكم يتقاضون أجرا مقابل عملهم؟

وفقا لتقرير صادر عن معهد السياسة الاقتصادية لعام 2022، زاد الراتب السنوي المُعلن للرؤساء التنفيذيين بنسبة 1460% منذ عام 1978، وتجاوز نمو رواتب الرؤساء التنفيذيين نمو سوق الأوراق المالية في مؤشر "ستاندرد آند بورز"، الذي نما بنسبة 1063% خلال ذات الفترة الزمنية.

ووفق دراسة أخرى أجرتها شركة "إيكويلار" (Equilar)، التي توفر معلومات حول التعويضات التي يتلقاها المديرون التنفيذيون في العالم لعام 2023، فإن سلسلة تعويضات 500 مدير تنفيذي في العالم تراجعت 1.3%، ومع ذلك، شهدت الدراسة نفسها، كذلك، زيادة في متوسط الرواتب والأسهم والامتيازات الأخرى بنسبة 7.6%.

أرقام مضللة

وتختلف الرواتب السنوية المعلنة بشكل جذري عن سلسلة المكافآت والتعويضات والحوافز والمزايا التي يحصل عليها المديرون؛ فمبلغ 56 مليار دولار الذي أُعلن بشأن عائدات إيلون ماسك مضلل نوعا ما، فهو ليس الراتب السنوي الفعلي الذي يتقاضاه ماسك أو غيره من المديرين التنفيذيين الأكثر ثراء في العالم مثل برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم اتش" (LVMH) أو مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أو وارن بافيت المدير التنفيذي لشركة بيركشاير هاثواي أو غيرهم من المليارديرات الذين يشغلون مناصب قيادية عليا في شركاتهم.

وحسب الأرقام المعلنة يحصل أرنو على راتب سنوي قدره 8.01 ملايين يورو فقط، ويحتل وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، مكانا منخفضا بنفس القدر على جدول رواتب رؤساء الشركات، إذ حصل على راتب ثابت قدره 100 ألف دولار سنويا لأكثر من 35 عاما، أما إيلون ماسك فقد تم إدراج راتبه لعام 2023 كرئيس تنفيذي لشركة تسلا على أنه صفر دولار، وبلغ راتب مارك زوكربيرغ كرئيس تنفيذي لشركة ميتا عام 2023 ما مجموعه دولارا واحدا، وفق ما ذكرت منصة "بريستيج" (PrestigeOnline).

أعلى 10 مديرين تنفيذيين أجورا

وفي هذا التقرير تقدم "الجزيرة نت" أعلى 10 مديرين تنفيذيين أجورا في العالم (الرواتب المعلنة رسميا فقط ولا يدخل فيها الحوافز والمكافآت الأخرى) وفق منصة "بريستيج " (PrestigeOnline):

المركز العاشر: ساتيا ناديلا

الشركة: مايكروسوفت.

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 48.5 مليون دولار سنويا.

حصل المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، البالغ من العمر 56 عاما، على راتب قدره 48 مليونا و512 ألفا و537 دولارا العام الماضي، ما وضعه في هذه القائمة التي تضم الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرا في العالم.

انضم ناديلا إلى شركة (صن مايكروسيستمز)، وانتقل بعدها لشركة مايكروسوفت عام 1992، حيث برزت براعته ومهاراته في مختلف المهام والمراكز التي تولاها في الشركة ليصل لمنصب المدير التنفيذي للشركة، وهو المدير الثالث بعد فترتي بيل غيتس وستيف بالمر. وتقدر ثروته بنحو 974 مليون دولار، رغم أن التقارير تشير إلى أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

المركز التاسع: حميد ر. مقدم

الشركة: شركة برولوغيس (PLD).

القطاع: العقارات ورأس المال الإستراتيجي.

الراتب السنوي: 50.9 مليون دولار.

ولد مقدم عام 1956 في طهران، والتحق لاحقا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1973، حيث حصل على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة.

في عام 1984 أسس شركة "إيه إم بي بروبرتي" (AMB Property) التي نجحت نجاحا لافتا؛ إذ بلغت قيمتها السوقية عام 2011 نحو 3.5 مليارات دولار.

في عام 2011 أدار مقدم عملية اندماج "إيه إم بي" مع شركة برولوغيس لإنشاء أكبر شركة لوجستية عقارية في العالم. وشغل مقدم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة. وتشير التقارير إلى أن صافي ثروته الحالية تقدر بـ220 مليون دولار.

المركز الثامن: جاغتار سينغ تشودري

الشركة: "سكيلر" Zscale) (ZS)).

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 57.8 مليون دولار.

تُعد حياة تشودري قصة مثيرة تسلط الضوء على أهمية الكفاح في الحياة، ولد في قرية بانوه في الهند، وقضى حياته حتى سنوات مراهقته بدون كهرباء.

وقال تشودري إنه كان يمشي مسافة 4 كيلومترات يوميا للالتحاق بالمدرسة الثانوية في قرية دوسارا المجاورة، وفي سن الـ22، سافر إلى الولايات المتحدة، حيث التحق بجامعة سينسيناتي وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية.

أسس تشودري 5 شركات ناشئة ناجحة، ومنها شركة "سكيلر"؛ حيث عمل مديرا تنفيذيا لها منذ إنشائها عام 2007، وقدر صافي ثروته في عام 2024 بنحو 4.6 مليار دولار.

المركز السابع: تيموثي د. كوك

الشركة: آبل (AAPL).

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 63.2 مليون دولار.

بدأت رحلة كوك في شركة آبل عام 1998، عندما انضم إلى الشركة بناء على طلب ستيف جوبز كنائب أول للرئيس للعمليات العالمية، وبعد حصوله على راتب سنوي قدره 63 مليون و209 آلاف و845 دولارا في عام 2023، يجد كوك نفسه الآن من بين المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا في العالم.

ولد كوك لعائلة فقيرة من الطبقة العاملة بولاية ألاباما الأميركية، وكانت الأسرة تفتقر إلى الوسائل اللازمة لشراء آلة كاتبة جديدة أثناء تعليم وتربية كوك.

التحق بجامعة أوبورن، حيث تخرج بدرجة بكالوريوس في العلوم مع تخصص في الهندسة الصناعية عام 1982، وبعد التخرج، انضم كوك إلى شركة "آي بي إم"، حيث أمضى 12 عاما لينتقل بعدها لشركة آبل. واليوم، تبلغ قيمة ثروة كوك نحو 2.1 مليار دولار.

المركز السادس: وليام ج. لانسينغ

الشركة: "فير أسياك كوبريشن/ فيكو" Fair Isaac Corporation) (FICO)).

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 66.3 مليون دولار.

بعد أن تولى قيادة 8 شركات مختلفة، يشغل وليام لانسينغ منصب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة (فيكو) وهي شركة لتحليل البيانات مقرها بولاية مونتانا الأميركية وتركز على خدمات تسجيل الائتمان.

حصل لانسينغ على درجة البكالوريوس من جامعة ويسليان ودكتوراه في القانون من جامعة جورج تاون.

شغل لانسينغ مناصب قيادية في عدد من الشركات المهمة في العالم منها نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة جنرال إلكتريك، وبلغ راتبه عام 2023 كرئيس تنفيذي لشركة فيكو 66.3 مليون دولار، وقدر صافي ثروته عام 2024 بنحو 421 مليون دولار.

المركز الخامس: كريستوفر ل. وينفري

الشركة: "تشارتر" (CHTR) للاتصالات .

القطاع: خدمات الاتصالات.

الراتب السنوي: 89 مليون دولار.

حصل كريستوفر وينفري، الرئيس التنفيذي لشركة تشارتر للاتصالات على مكانته بين الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرا في العالم براتب مذهل قدره 89 مليون دولار عام 2023.

تخرج وينفري في جامعة فلوريدا وحصل على ماجستير إدارة الأعمال، وعمل في مناصب قيادية في العديد من الشركات البارزة مثل (فودافون) و(كيبل كوم) وغيرها، ويبلغ صافي ثروته المعلن الآن 53 مليون دولار أميركي مع أن الكثير من المراقبين يقولون إنه أعلى من ذلك بكثير.

المركز الرابع: ستيفن شوارزمان

الشركة: بلاكستون (BX) (Blackstone Group).

القطاع: الخدمات المالية.

الراتب السنوي: 119.8 مليون دولار.

يأتي الملياردير ستيفان شوارزمان البالغ من العمر 77 عاما في المركز الرابع، إذ يتمتع شوارزمان بثروة صافية تبلغ 37.8 مليار دولار، ما يجعله بقوة بين أغنى 1% في العالم.

ولد شوارزمان في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأسس مجموعة "بلاكستون" مع رئيسه بيتر بيترسون. واليوم، تدير الشركة أصولا تزيد قيمتها على تريليون دولار، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 154.41 مليار دولار.

المركز الثالث: سو واي نابي

الشركة: "كوتي" (COTY).

القطاع: صناعة التجميل.

الراتب السنوي: 149.43 مليون دولار.

تحتل نابي المركز الثالث في قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرا في العالم بصفتها الرئيسة التنفيذية لشركة التجميل الأميركية متعددة الجنسيات (كوتي) وتشرف سيدة الأعمال الفرنسية المولودة في الجزائر على مجموعة واسعة من العلامات التجارية التابعة للشركة.

عملت نابي مديرة عامة لشركة لوريال الفرنسية الشهيرة، وفي عام 2020 تم تعيينها رئيسة تنفيذية لشركة "كوتي"، واليوم، تقدر ثروتها الصافية بـ 373 مليون دولار.

المركز الثاني: نيكيش أرورا

الشركة: "بالو ألتو نتوركس" (PANW).

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 151.43 مليون دولار.

ولد نيكيش أرورا، لعائلة من الطبقة المتوسطة في الهند، ويأتي في المرتبة الثانية براتب 151.43 مليون دولار في عام 2023، وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن.

وعمل في مراكز قيادية عليا بشركة (تي موبايل) و(غوغل) وغيرها، قبل تولي منصبه الحالي. ويقدر صافي ثروته بـ 1.5 مليار دولار.

المركز الأول: تان هوك إنغ

الشركة: "برودكوم" (AVGO).

القطاع: التكنولوجيا.

الراتب السنوي: 161.83 مليون دولار.

احتل رجل الأعمال الماليزي المولد المركز الأول كأعلى رئيس تنفيذي أجرا في العالم براتب سنوي قدره 161.83 مليون دولار في شركة (برودكوم) وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2006.

ولم يستطع والده تحمل مصروفات الجامعة فحصل على منحة دراسية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عام 1971، وعمل بجد وإصرار كبير حتى تخرج في المعهد عام 1975 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وبعد بضع سنوات، حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

وعلى مدار مسيرته المهنية الطويلة والحافلة، ترأس تان العديد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بما فيها شركة (جنرال موتورز) و(بيبسيكو) كما أن تان عضو في مجلس إدارة شركة ميتا، وهو المنصب الذي تولاه هذا العام في فبراير/شباط، وتقدر ثروته الصافية بـ1.39 مليار دولار.