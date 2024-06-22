يعود أصل الفراولة إلى أميركا الشمالية، وتُقطف ثمارها في فصل الربيع خلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع، وتنتمي لعائلة الورديات، وفي هذا التقرير نستعرض أكبر دول العالم إنتاجا للفراولة، فضلا عن أكبر المصدرين والمستوردين.

وباستثناء مصر والمغرب خلت قائمة أكبر 10 دول في العالم إنتاجا للفراولة من البلدان العربية.

1- أكبر 10 دول إنتاجا للفراولة في العالم

حسب موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الأميركي المتخصص في شؤون السكان حول العالم، فإن أكبر 10 دول إنتاجا للفراولة في العالم عام 2023 جاءت كالتالي:

الصين: 3.33 ملايين طن. الولايات المتحدة: 1.05 مليون طن. مصر: 597,029 طنا. المكسيك: 557,514 طنا. تركيا: 546,525 طنا. إسبانيا: 272,550 طنا. البرازيل: 218,881 طنا. روسيا: 218,400 طن. بولندا: 167,300 طن. المغرب: 166,955 طنا.

2- أكثر الدول العربية إنتاجا للفراولة عام 2023 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو":

3- أكبر 10 دول تصديرا للفراولة في العالم

ونشرت أداة الحلول المتكاملة التابعة للبنك الدولي إحصائيات حول أكبر بلدان العالم تصديرا للفراولة عام 2023 من حيث القيمة، وفقا لما يلي:

المكسيك: 749.15 مليون دولار. إسبانيا: 735 مليون دولار. الولايات المتحدة: 631.54 مليون دولار. الاتحاد الأوروبي: 347.16 مليون دولار. هولندا: 336.32 مليون دولار. بلجيكا: 157.27 مليون دولار. اليونان: 155.5 مليون دولار. مصر: 132.3 مليون دولار. إيطاليا: 48.62 مليون دولار. اليابان: 43.86 مليون دولار.

4- أكبر الدول الآسيوية تصديرا للفراولة عام 2023

وفقا لأداة الحلول المتكاملة، التابعة للبنك الدولي، جاءت أكبر الدول الآسيوية تصديرا للفراولة عام 2023 كالتالي:

اليابان: 43.86 مليون دولار. أذربيجان: 25.56 مليون دولار. الصين: 19.89 مليون دولار. كازاخستان: 1.13 مليون دولار. قيرغيزستان: 825 ألف دولار.

5- أكبر 10 دول في العالم استيرادا للفراولة عام 2023

وفقا لأداة الحلول المتكاملة، التابعة للبنك الدولي، جاءت أكبر 10 دول في العالم استيرادا للفراولة عام 2023 كالآتي:

الولايات المتحدة: 1.2 مليار دولار. كندا: 449.53 مليون دولار. ألمانيا: 368.86 مليون دولار. المملكة المتحدة: 288.5 مليون دولار. فرنسا: 195.26 مليون دولار. هولندا: 129.66 مليون دولار. بلجيكا: 90.57 مليون دولار. الاتحاد الأوروبي: 80.75 مليون دولار. هونغ كونغ: 76 مليون دولار. المكسيك: 75.5 مليون دولار.

6- أكبر الدول الآسيوية استيرادا للفراولة

جاءت أكبر 10 دول آسيوية استيرادا للفراولة عام 2023، وفقا لأداة الحلول المتكاملة التابعة للبنك الدولي كالآتي:

هونغ كونغ: 76 مليون دولار. اليابان: 38.76 مليون دولار. ماليزيا: 18.12 مليون دولار. كازاخستان: 3.7 ملايين دولار. ماكاو: 2.1 مليون دولار. بروناي: 328 ألف دولار. قيرغيزستان: 224 ألف دولار. الفلبين: 139 ألف دولار. أذربيجان: 139 ألف دولار. الهند: 62 ألف دولار.

حقائق عن الفراولة

نشر موقع إديبل أرانجمينتس Edible Arrangements الأميركي حقائق عن الفراولة، وصفها بالطريفة، وفقا لما يلي: