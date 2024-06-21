نصائح من فوربس.. ما يحتاج كل خريج جديد إلى معرفته

مبروك أيها الخريجون! في أثناء دخولك إلى عالم ما بعد الجامعة "المبهج" والمتعب بطبيعة الحال، يعد تجهيز نفسك بالمعرفة الأساسية المتعلقة بالتمويل الشخصي أمرا بالغ الأهمية. وتقدم لك مجلة فوربس المالية المتخصصة 3 تذكيرات أساسية لمساعدتك على التعامل في رحلتك المالية بثقة:

الميزانية

تعد الميزانية حجر الزاوية في الصحة المالية، إذ تقدم صورة واضحة عن دخلك ونفقاتك للتمكين من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. ابدأ بتتبع جميع مصادر الدخل وتوثيق كل النفقات، بدءا من الإيجار والبقالة وحتى الترفيه. قم بتصنيف إنفاقك إلى فئات نموذجية، مثل الإسكان والمرافق والغذاء والنقل والرعاية الصحية والترفيه، لتحديد المجالات المحتملة للتخفيضات.

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وتوصي فوربس بتحديد أهداف مالية واضحة، سواء كانت قصيرة المدى (مثل الادخار لقضاء إجازة) أو طويلة المدى (مثل شراء منزل أو إنشاء صندوق تقاعد)، لتحدد هدف ميزانيتك وحافزك. ويمكن للأدوات والتطبيقات مثل "غود بدجت" (GoodBudget) و"بوكت غارد" (PocketGuard) وغيرها مساعدتك على تبسيط العملية من خلال مساعدتك على تتبع الدخل والنفقات وتصنيف الإنفاق وتحديد الأهداف المالية، كل ذلك في مكان واحد.

إدارة الديون

ولمعالجة الديون، فكر في إستراتيجيات مثل كرة ثلج الديون، التي تسدد أصغر الديون أولا لبناء الزخم، والمساهمة في انهيار الديون، والتي تستهدف الديون ذات الإلحاح الأكبر مثل اقتراب موعد السداد أو الفوائد المترتبة عليها. ويمكن أن يكون توحيد الديون مفيدا أيضا، حيث يجمع ديونا متعددة من مقرض واحد، وهو ما يعمل على تبسيط المدفوعات، ويقلل التشتت الإجمالي.

إدارة الائتمان

الائتمان الجيد ضروري لمساعدتك على تقييم سلوكك المالي وتؤثر على قدرتك على اقتراض الأموال. يبدأ بناء الائتمان الجيد والحفاظ عليه بالحصول على بطاقة ائتمان تناسب احتياجاتك. استخدم بطاقتك بطريقة مسؤولة عن طريق سداد رصيدك بالكامل كل شهر والحفاظ على انخفاض استخدام رصيدك. قم بمراقبة تقرير الائتمان الخاص بك بانتظام للتحقق من الأخطاء وتحديد مجالات التحسين.

الاستعداد لما هو غير متوقع

وهنا، عليك البدء فعلا بتدشين صندوق الطوارئ الخاص بك، يوفر صندوق الطوارئ شبكة أمان مالية لتغطية النفقات غير المتوقعة، مثل حالات الطوارئ الطبية أو إصلاحات السيارات أو فقدان الوظيفة. تنصح فوربس بأن تكون لديك خطة لتوفير ما لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة بلا دخل. اختر حسابًا سائلًا يسهل الوصول إليه لصندوق الطوارئ الخاص بك، مثل حساب توفير أو حساب سوق المال.

التطلع إلى المستقبل

الاستثمار

الاستثمار أمر بالغ الأهمية لبناء الثروة، والبدء مبكرا هو المفتاح للاستفادة من المضاعفة. وتشير فوربس إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الاستثمارات التي تجب مراعاتها.

توفر الأسهم عوائد محتملة عالية، ولكنها تأتي مع مخاطر أعلى، في حين تحمل السندات عموما مخاطر أقل وتوفر دفعات فائدة دورية. وتقوم صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة بتجميع الأموال من عديد من المستثمرين لشراء محفظة من الأصول، مما يوفر إدارة احترافية.

ويعد التنويع مبدأ أساسيا عند الاستثمار، إذ يتم توزيع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر. قم بتقييم قدرتك على تحمل المخاطر من خلال النظر في أهدافك المالية، والأفق الزمني، ومستوى الراحة مع تقلبات السوق. أن يكون التقييم باستخدام متوسط التكلفة حيث يتم استثمار مبلغ ثابت بانتظام حتى يقلل تأثير تغيرات السوق.

التخطيط للتقاعد

ليس من المبكر أبدًا البدء في التخطيط للتقاعد. إذ تسمح لك برامج كثيرة في الدولة بالادخار للتقاعد، ويقدم عديد من أصحاب العمل مساهمات مطابقة. وتقدم حسابات عديدة مساهمات معفاة من الضرائب لخطط التقاعد، في حين توفر أماكن عمل أخرى حسابات مدارة من قبل جهات استثمارية باتفاق مسبق. حدد أهدافا محددة للتقاعد بناء على نمط حياتك المرغوب فيه والنفقات المقدرة.

أفكار أخيرة

عندما تشرع في هذا الفصل الجديد، فإن إدارة أموالك هي رحلة مستمرة تتطلب الاجتهاد والتخطيط والقدرة على التكيف. إن المعرفة التي تكتسبها بشأن التمويل الشخصي ستضع أساسا متينا لمستقبلك.

اطلب التوجيه من المستشارين الماليين المحترفين للتنقل في هذه الرحلة بنجاح، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين إستراتيجياتك المالية. إن مفتاح النجاح المالي لا يكمن فقط في المعرفة المكتسبة ولكن في تطبيقها المتسق والمنضبط. مبروك أيها الخريجون!