مستثمرون: تركيا تحتل مكانة بارزة في الأسواق الناشئة

نقلت وكالة رويترز عن أحد المشاركين في اجتماع نظمه "دويتشه بنك" -في لندن أمس الخميس- قوله إن مستثمرين أبلغوا وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن بلاده تحتل مكانة بارزة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن شيمشك تحدث عما حققه الاقتصاد التركي خلال‭‭‭‭ ‬‬‬‬الـ12 الماضية، والخطوات التي ستتخذ في العام المقبل وعلى المدى الطويل.

ونقل عن مستثمرين حضروا الاجتماع قولهم إن "تركيا برزت بشكل إيجابي بين الأسواق الناشئة" بعد إجراء تغيير في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي.

وحضر الاجتماع أكثر من 150 مستثمرا يملكون رؤوس أموال تصل إلى 50 تريليون يورو، بحسب معلومات قدمها مشاركون.

وقال شيمشك -خلال فعالية في لندن نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث أمس الخميس- إن التضخم في بلاده يوشك على الانخفاض الحاد، متوقعا أن يتباطأ إلى قرابة 15% العام المقبل، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 75.45% في مايو/أيار الماضي، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية السابقة في العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية وقف الزيادات المتواصلة في الأسعار.

وقال وزير المالية إن المستثمرين الدوليين سيبدؤون بالاهتمام بتركيا على المدى الطويل بعد أن شرعوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل التي تصدرها الدولة.