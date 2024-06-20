اقتصاد|اليابان

للشهر الثالث على التوالي.. عدد زوار اليابان الأجانب يتخطى 3 ملايين

People take photographs of an exhibit of Ghibli character 'Totoro' at Dondoko Forest during a media tour of the new Ghibli Park in Nagakute, Aichi prefecture on October 12, 2022. - The media on October 12 got a sneak peek at the highly anticipated new theme park from Studio Ghibli, creator of beloved titles like "My Neighbour Totoro" and Oscar-winning "Spirited Away". (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) / EDITORS NOTE: MANDATORY CREDIT: ©?Studio Ghibli RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
أكثر من 3 ملايين سائح زاروا اليابان في مايو/أيار الماضي (الفرنسية)
20/6/2024

يواصل قطاع السياحة في اليابان ازدهاره، حيث استقبل أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي مايو/أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تراجع قيمة الين.

ووفقا للأرقام الحكومية الصادرة أمس الأربعاء، فقد زار 3.04 ملايين سائح أجنبي اليابان مايو/أيار الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.1% عن الشهر نفسه العام الماضي.

وأرجعت منظمة السياحة الوطنية اليابانية هذا الارتفاع إلى موسم العطلات في الصين وزيادة عدد الطائرات والسفن القادمة من شرق آسيا.

وقد وصل عدد السياح من أكثر من 12 دولة ومنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى مستويات قياسية.

YOKOHAMA, JAPAN - AUGUST 09: People play Nintendo Co.'s Pokemon Go augmented reality game on their smartphones during the Pikachu Outbreak event hosted by The Pokemon Co. on August 9, 2017 in Yokohama, Kanagawa, Japan. A total of 1, 500 Pikachus appear at the city's landmarks in the Minato Mirai area aiming to attract visitors and tourists to the city. The event will be held through until August 15. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
السياح من أكثر من 12 دولة ومنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وأميركا (غيتي)

نمو كبير

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين، شهدت اليابان ما مجموعه 14.64 مليون زائر، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، قبل وباء فيروس كورونا.

ويؤكد هذا الأداء القوي التعافي الناجح لليابان في قطاع السياحة بعد الوباء، حسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشير خبراء سياحة تحدثت إليهم الوكالة إلى الجهود الإستراتيجية التي تبذلها اليابان لتعزيز صناعة السياحة لديها.

وقال متحدث باسم منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن "ضعف الين جعل اليابان وجهة أكثر جاذبية للمسافرين الدوليين". مضيفا أن "جهودنا لزيادة قدرات الطيران والشحن من الأسواق الرئيسية قد أتت بثمارها بشكل كبير".

Coronavirus outbreak in Japan- - TOKYO, JAPAN - MARCH 31: View of the Famous Asakusa Buddhist temple, usually congested with tourists and residents, in Tokyo, Japan on March 31, 2020. While the number of people infected with Covid-19 is increasing in the Japanese capital, the metropolitan government of Tokyo asks the population to restrict outings until April 12 in order to contain the spread of the virus. Many famous places and generally very frequented by residents and tourists, have become very calm in Japanese capital. Several parks, during this period of cherry blossom, were prohibited from regrouping in order to avoid any risk of spreading the virus in the city.
للسياحة تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني، حيث استفاد من قطاعات مختلفة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والنقل (الأناضول)

أثر اقتصادي مباشر

وكان لتدفق السياح تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني، حيث استفاد من قطاعات مختلفة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والنقل.

وقالت رويترز إن من المتوقع أن تؤدي الزيادة المستمرة في أعداد الزوار إلى تعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

ومع عدم ظهور أي علامات على تباطؤ صناعة السياحة في اليابان، يتوقع الخبراء استمرار النمو. وقال المتحدث "مع اقترابنا من ذروة موسم السفر، نتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن "هدفنا هو الحفاظ على هذا الزخم والتأكد من بقاء اليابان الوجهة الأولى للمسافرين الدوليين".

المصدر : الفرنسية + رويترز