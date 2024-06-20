بينها مصر والسعودية.. أكبر 10 دول منتجة ومستوردة للبرتقال في العالم

يعد البرتقال من أكثر الفواكه التي تلقى إقبالًا في شتى أرجاء العالم، بسبب طعمه وفائدته العالية للجسم، وتشكل زراعة وإنتاج هذه الفاكهة جزءًا مهما من الاقتصاد العالمي. وخلال 30 عامًا الماضية، زاد عدد أصناف البرتقال التي تتم زراعتها وتناولها بنسبة 3.5% سنويًا، كما ارتفع إنتاج سلع البرتقال المصنعة وصادراتها بنسبة 4.4% بسبب تحسن النقل، وانخفاض تكلفة التعبئة والتغليف.

ويمثل البرتقال أكثر من 50% من إنتاج الحمضيات العالمي، وفق ما ذكرت منصة "موردور إنتليجنس".

وتساهم القدرات الإنتاجية العالية والظروف الجوية المناسبة في زيادة إنتاج البرتقال. ومع ذلك، لكنه يتأثر بشكل كبير بعدة عوامل منها البيئية، الإجهاد الحيوي، السياسات الحكومية.

سوق البرتقال العالمي

من المتوقع أن يرتفع إنتاج البرتقال العالمي للموسم 2023 – 2024 بشكل طفيف إلى 48.8 مليون طن وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، وهي شبكة عالمية تغطي حوالي 180 دولة.

ويقدر حجم سوق البرتقال العالمي بنحو 3.84 مليارات دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.79 مليارات بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي 4.53% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) حسب منصة "موردور إنتليجنس".

ووفقا لقاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، زادت صادرات البرتقال بشكل ملحوظ السنوات الأخيرة بسبب تصاعد الاستهلاك العالمي وبخاصة موسم الشتاء.

والبرازيل أكبر دولة منتجة للبرتقال، وبلغ إنتاجها موسم 2023-2024 نحو 16.5 مليون طن بما نسبته 34% من الإنتاج العالمي، ومع ذلك فهي من كبار مستهلكيه، إذ يبلغ ما يستهلكه السكان أكثر من 100 مليون صندوق سنويًا (يزن الصندوق 40.8 كيلوغراماً) أي ما يعادل 30.0% تقريبا من إنتاج البلد من البرتقال، وفق ما ذكر المصدر السابق.

وتعد جنوب أفريقيا من كبار منتجي البرتقال، وقد بلغت صادراتها 1.29 مليون طن متري عام 2021، بزيادة قدرها 3.2% عن العام الذي سبقه.

ويعد البرتقال من أكثر أنواع الحمضيات انتشارا في جنوب أفريقيا ويمثل حوالي 60% من إجمالي الصادرات من الحمضيات وتصدره لأكثر من 100 دولة.

وعربيا، تعد مصر أكبر منتج للبرتقال بالمنطقة، وهي خامس منتج عالمي، وبلغ إنتاجها 3.7 ملايين طن موسم 2023-2024 بنسبة 8% من الإنتاج العالمي.

أكبر 10 دول منتجة للبرتقال في العالم

وفيما يلي قائمة تضم أكبر 10 دول منتجة للبرتقال موسم 2023-2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة للزراعة الأميركية:

البرازيل: 16.5 مليون طن متري (34% من الإنتاج العالمي) الصين: 7.63 ملايين طن متري (16%) الاتحاد الأوروبي: 5.48 ملايين طن متري (11%) المكسيك: 4.87 ملايين طن متري (10%) مصر: 3.7 ملايين طن متري (8%) الولايات المتحدة: 2.54 مليون طن متري (5%) تركيا: 1.73 مليون طن متري (4%) فيتنام: 1.62 مليون طن متري (3%) تقريبا جنوب أفريقيا 1.85 مليون طن متري (3%) تقريبا الأرجنتين: 0.9 مليون طن متري (2%)

أكبر 10 دول مصدرة للبرتقال في العالم

فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للبرتقال عام 2022 مقيمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد":

إسبانيا: 21 مليار دولار (24.3% من البرتقال المصدر في العالم) جنوب أفريقيا: 807 ملايين دولار (16.2%) مصر: 758 مليون دولار (15.3%) الولايات المتحدة: 512 مليون دولار (10.3%) هولندا: 184 مليون دولار (3.7%) أستراليا: 180 مليون دولار (3.63%) اليونان: 139 مليون دولار (2.79%) إيطاليا: 113 مليون دولار (2.27%) تركيا: 106 ملايين دولار (2.13%) البرتقال: 105 ملايين دولار (2.12%)

أكبر 10 دول مستوردة للبرتقال في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للبرتقال في العالم عام 2022 مقيمة بالدولار وفق ما ذكر المصدر السابق، ونلاحظ أن الدول الأوروبية تتصدر هذه القائمة بسبب الصناعات الغذائية المتطورة لديها والتي يدخل البرتقال في صناعتها.

ألمانيا: 416 مليون دولار (8.38% من البرتقال المستورد في العالم) فرنسا: 387 مليون دولار (7.78%) هولندا: 321 مليون دولار (6.46%) الصين: 238 مليون دولار (4.78%) روسيا: 218 مليون دولار (4.39%) كندا: 211 مليون دولار (4.255) الولايات المتحدة: 208 ملايين دولار (4.19%) المملكة المتحدة: 174 مليون دولار (3.51%) السعودية: 170 مليون دولار (3.42%) كوريا الجنوبية: 160 مليون دولار (3.22%)

أكبر 3 دول عربية إنتاجا للبرتقال

تعد مصر أكبر دولة عربية منتجة للبرتقال بالمنطقة، ويليها المغرب الذي يحتل الترتيب 11 عالميا. وفيما يلي قائمة بأكبر 3 دول عربية إنتاجا للبرتقال موسم 2023-2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة للزراعة الأميركية:

مصر: 3.7 ملايين طن متري المغرب: 820 ألف طن متري العراق: 158 ألف طن متري

أكبر 5 دول عربية مستوردة للبرتقال

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مستوردة للبرتقال عام 2022 مقيمة بالدولار، وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد":