الخطوط القطرية تقترب من طلب 200 طائرة من بوينغ وإيرباص

ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية القطرية تقترب من اتخاذ قرار بطلبية كبيرة لطائرات عريضة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص.

وقال التقرير إن الشركة تتطلع إلى طلب حوالي 200 طائرة، وتدرس مزيجا من طرازات إيرباص إيه 350 إس وبوينغ 777 إكس، مع احتمال اتخاذ قرار بالتزامن مع معرض فارنبورو للطيران في بريطانيا أواخر الشهر المقبل.

وقالت إيرباص إنها تجري دائما محادثات مع العملاء بشأن احتياجاتهم، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل، في حين أرجعت بوينغ الأمر إلى الخطوط الجوية القطرية عندما طلب منها التعليق.

وكانت بلومبيرغ قد ذكرت في مارس/ آذار أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مبكرة مع بوينغ وإيرباص لطلب ما بين 100 و150 طائرة عريضة البدن لتوسيع وتجديد أسطولها.

وتأتي طلبية بهذا الحجم بعد عمليات شراء كبيرة من قبل منافستها الإقليمية "طيران الإمارات"، التي تعمل أيضا على توسيع أسطولها بإضافة المزيد من طائرات بوينغ 777 إكس.

وفي الوقت نفسه، تسعى شركة طيران الرياض في السعودية إلى ترسيخ نفسها كقوة جديدة في الشرق الأوسط، مما يضغط على أمثال الخطوط القطرية للحفاظ على مسار نموها والحفاظ على أسطولها متجددا.

ولدى الخطوط القطرية حاليا 74 طلبا معلقا لشراء طائرات بوينغ 777 إكس و18 طائرة أكبر من طراز إيرباص إيه 350-1000 وفقا لبيانات من كلا المصنعين.

ومن شأن الطلب الجديد من شركة إيرباص أن يمثل فصلا جديدا في علاقة الشركة المصنعة الأوروبية مع أحد أهم عملائها، في أعقاب معركة قضائية مؤلمة حول تقشير الطلاء على طائرات إيرباص إيه-350 التابعة لشركة النقل، وتمت تسوية هذا النزاع في أوائل عام 2023.