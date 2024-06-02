البطالة في الأردن عند مستوى 21.4%

استقر معدل البطالة في سوق العمل الأردنية عند 21.4% خلال الربع الأول من 2024، بدون تغيير عن الأرقام المسجلة في الربع الأخير 2023، ومقارنة مع 21.95 سجلها في الربع الأول من عام 2023، وذلك بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد عن الدائرة، قالت فيه إن معدل البطالة للذكور بلغ 17.4% خلال الربع الأول من 2024 بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7% خلال الربع الأول 2024، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول 2023، وفق البيان.

وبدأت وتيرة المتعطلين عن العمل تتراجع تدريجيا، بعد أن صعدت قرب 24% خلال جائحة كورونا، في حين تقول الحكومة الأردنية إن الحرب على قطاع غزة، أثرت سلبا على الأسواق في الأردن.

وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (عدد الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وعلى مستوى المحافظات الأردنية، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق (شمال شرق عمان) بنسبة بلغت 23.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش (شمال عمان) بنسبة بلغت 18.4%.

وذكرت وكالة رويترز أن اقتصاديين يشككون في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية، وذلك في الوقت الذي يشكل فيه خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية الراغبة في تحفيز النمو الاقتصادي.