"أوبك بلس" يمدد تخفيض الإنتاج حتى نهاية 2025

اتفق تحالف أوبك بلس، على استمرار التخفيضات الطوعية للتحالف النفطي البالغة نحو 1.66 مليون برميل يوميا التي أُعلنت في أبريل/نيسان 2023، قائمة حتى نهاية 2025.

واتفق الأعضاء الـ22 في أوبك بلس، اليوم الأحد، على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وكان من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2024، وذلك لدعم الأسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.

وجاء في بيان أن "أوبك بلس" المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، و10 دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدّد مستوى إنتاج النفط الخام.. من الأول من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025″، وذلك في ختام اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، إذ حضر بعض الأعضاء إلى العاصمة السعودية الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو.

ويبلغ إجمالي خفض الإنتاج الطوعي والإلزامي، نحو 5 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات المنظمة.

وحاليا تتراوح أسعار النفط بين 81 – 84 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل بأكثر من 11 دولارا للبرميل عن توقعات التحالف الباحث عن مستوى 95 دولارا للبرميل.

وتواصل أوبك التمسك بتوقعاتها للطلب لعام 2024، في حين أنّ وكالة الطاقة الدولية تبدو أقلّ تفاؤلا حيث عدّلت تقديراتها تنازليا.

وأظهر بيان من التحالف أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 ملايين برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من يناير/كانون الثاني 2025 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.