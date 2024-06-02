الحليب هو أول ما يتناوله الإنسان عند ولادته، وهو منتج بالغ الأهمية لصحة البشر، فالحليب غذاء متكامل، وهو مصدر ممتاز للفيتامينات والكالسيوم والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى الحيوية لصحة البشر، ولهذا يكتفي به الأطفال منذ ولادتهم وحتى الأشهر الستة الأولى من عمرهم، كما ذكرت منصة "صحة أفضل" الأسترالية.

ويسهم إنتاج الحليب في تحسين سبل عيش الأسر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة. كما يوفر الحليب عوائد سريعة نسبيا لصغار المنتجين ويشكل مصدرا مهما للدخل النقدي.

وتعمل حوالي 150 مليون أسرة حول العالم في إنتاج الحليب، وفق ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وفي العقود الثلاثة الماضية، زاد إنتاج الحليب العالمي بأكثر من 59%، من 530 مليون طن في عام 1988 إلى 843 مليون طن في عام 2018. ووصل إنتاج الحليب العالمي إلى 929.9 مليون طن في عام 2022، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وحليب البقر هو أكثر أنواع الحليب استهلاكا، يليه حليب الجاموس، وحليب الماعز، وحليب الأغنام، وحليب الإبل.

والهند هي أكبر منتج للحليب في العالم، إذ تبلغ حصتها 22% من الإنتاج العالمي، تليها الولايات المتحدة الأميركية والصين وباكستان والبرازيل حسب الفاو.

وفي اليوم العالمي للحليب الذي يصادف 1 يونيو/حزيران من كل عام نستعرض في هذا التقرير أهم منتجي ومصدري الحليب والشركات المنتجة لهذه السلعة في العالم والمنطقة العربية.

أكبر 10 دول منتجة للحليب في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحليب في العالم موسم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة "ديري نيوز":

الهند: 209 ملايين طن. الولايات المتحدة: 102.6 مليون طن. باكستان: 65.8 مليون طن. الصين: 41.3 مليون طن. البرازيل: 36.6 مليون طن. ألمانيا: 33.1 مليون طن. روسيا: 32.3 مليون طن. فرنسا: 25.8 مليون طن. تركيا: 23.2 مليون طن. نيوزيلندا: 21.9 مليون طن.

أكبر 10 دول مصدرة للحليب في العالم

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من أكبر منتجي ومصدري ومستوردي الحليب في العالم، وبالذات حليب البقر، حيث أنتجت هذه الدول مجتمعة 143 مليون طن متري من حليب البقر عام 2022 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للحليب بأنواعه المختلفة في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد" مقدرة بالدولار الأميركي:

ألمانيا: 1.56 مليار دولار (13.6% من الحليب المصدر في العالم). هولندا: 1.19 مليار دولار(10.4%). بلجيكا: 1.03 مليار دولار (8.97%). نيوزيلندا: 918 مليون دولار (8.01%). فرنسا: 778 مليون دولار (6.79%). جمهورية التشيك: 524 مليون دولار (4.57%). أستراليا: 404 ملايين دولار (3.53%). إسبانيا: 319 مليون دولار (2.79%). ليتوانيا: 313 مليون دولار (2.73%). الدانمارك: 300 مليون دولار( 2.62%).

أكبر 10 دول مستوردة للحليب في العالم

رغم أن دول الاتحاد الأوروبي عموما وألمانيا وهولندا وبلجيكا خصوصا من أكبر منتجي ومصدري الحليب في العالم فإن هذه الدول من أكبر المستوردين كذلك، ويعود ذلك للصناعات الغذائية المتطورة لديها، والتي يدخل الحليب كمكون أساسي في صناعتها، وبالذات صناعة الأجبان والشوكولاتة والمشروبات ومنتجات الألبان المتعددة وغيرها من الصناعات الغذائية التي تحمل أسماء علامات تجارية كبرى، والطلب العالمي الكبير على المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه الدول، كما أن الشركات الأوروبية تهيمن على صناعة الحليب ومنتجات الألبان في العالم كما سنرى في هذا التقرير.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للحليب في العالم عام 2022 حسب ما ذكر المصدر السابق:

ألمانيا: 2.03 مليار دولار (17.7% من الحليب المستورد في العالم). الصين: 1.46 مليار دولار (12.8%). بلجيكا: 941 مليون دولار (8.21%). هولندا: 941 مليون دولار (8.21%). إيطاليا: 692 مليون دولار (6.04%). فرنسا: 579 مليون دولار (5.05%). ليتوانيا: 329 مليون دولار (2.87%). بولندا: 305 ملايين دولار (2.66%). المملكة المتحدة: 276 مليون دولار (2.41%). كوريا الجنوبية: 181 مليون دولار (1.58%).

أكبر 10 شركات مهيمنة على سوق الحليب ومنتجات الألبان في العالم

تعتبر صناعة الحليب ومنتجات الألبان من الصناعات الرائدة في العالم، وفي عام 2022، قدرت قيمة سوق الألبان في جميع أنحاء العالم بحوالي 893 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن تنمو إلى 1.24 تريليون دولار بحلول عام 2028، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات تهيمن على سوق الحليب ومنتجات الألبان في العالم وفق ما ذكرت منصة "إنسايدر مانكي":

لاكتاليس (Lactalis) – 26.7 مليار دولار (فرنسا) نستله (Nestle) – 21.3 مليار دولار (سويسرا). دانون (Danone) – 20.9 مليار دولار (فرنسا) مزارعو الألبان في أميركا (Dairy Farmers of America) – 19.3 مليار دولار (الولايات المتحدة). مجموعة ييلي (Yili Group) – 18.2 مليار دولار (الصين) فونتيرا (Fonterra) – 14.8 مليار دولار (نيوزيلندا) ألبان منغنيو(Mengniu) – 13.7 مليار دولار (الصين). آرلا فودز (Arla Foods) – 13.3 مليار دولار (الدانمارك). فريزلاند كامبينا ( Friesland Campina) – 13.1 مليار دولار (هولندا). سابوتو (Saputo Inc) – 12 مليار دولار (كندا).

الحليب ومنتجات الألبان في العالم العربي

يقدر حجم سوق الألبان في الشرق الأوسط بـ18.89 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.43 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، حسب ما ذكر تقرير موسع أصدرته "موردور إنتليجانس".

وتعتبر السعودية وإيران الأسواق الرئيسية في المنطقة. واستحوذت هاتان الدولتان مجتمعتين على حصة 52.2% من إجمالي حجم مبيعات منتجات الألبان في جميع أنحاء المنطقة في عام 2022.

وتعد السعودية أكبر منتج للألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بأعلى معدل استهلاك لمنتجات الألبان في البلاد.

وفي عام 2022، بلغ استهلاك منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية حوالي 5.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق 2021، حسب ما ذكر المصدر السابق.

وتعتبر الإمارات أسرع أسواق الألبان نموا في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بنسبة 13.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2022.

ويؤدي الطلب المتزايد على منتجات الألبان المختلفة بسبب تزايد عدد السكان المغتربين وتغيير أنماط الاستهلاك إلى زيادة استهلاك منتجات الألبان في السعودية والإمارات.

كما تسهم دول أخرى مثل الكويت وعمان والبحرين وقطر والعراق بشكل كبير في نمو السوق. وتركز هذه البلدان على تقليل اعتمادها على الواردات، وتتخذ الحكومات خطوات مختلفة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد استهلاك منتجات الألبان في هذه البلدان بمعدل أعلى خلال فترة التنبؤ كما ذكر المصدر السابق.

أكبر 5 شركات تهيمن على منتجات الحليب في العالم العربي

فيما يلي قائمة بأكبر 5 شركات تهيمن على سوق الألبان في العالم العربي، وفق ما ذكر تقرير موردور إنتليجانس آنف الذكر، علما أن التقرير لم يذكر قيمة الإيرادات السنوية لهذه الشركات.

شركة المراعي شركة أرلا فودز أمبا شركة دانون الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) شركة نادك

أكبر 5 دول عربية منتجة للحليب

فيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للحليب عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أور ورلد إن داتا":