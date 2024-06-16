كريستيانو رونالدو يواصل استثماراته بعيدا عن كرة القدم

وافق كريستيانو رونالدو على شراء 10% في شركة صناعة الخزف البرتغالية "فيستا أليغري أتلانتيس" من مجموعة "فيزابيرا" إذ يواصل استثماراته في مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة.

ويعتزم رونالدو شراء 30% من شركة "فيستا أليغري" بإسبانيا الأيام المقبلة من خلال "سي آر 7 إس إيه" حسبما أفصحت الشركة في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

مشروع مشترك

واتفق الطرفان أيضًا على إنشاء مشروع مشترك بالمناصفة في الشرق الأوسط وآسيا للترويج لعلامة "فيستا أليغري" التجارية.

وأوضحت "فيستا أليغري" أنه من شأن التعاون بين الشركتين "تسريع عملية توسيع العلامة التجارية عالميًا في قطاع السلع الفاخرة في مختلف الأسواق الدولية، سواء في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة".

وانضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى النصر السعودي عام 2022 مقابل راتب سنوي يبلغ حوالي 200 مليون دولار، واستثمر اللاعب البالغ 39 عامًا في مجموعة من الشركات -السنوات الأخيرة- بينما يستعد لحياة ما بعد انتهاء مسيرته الرياضية.

وعام 2015، أعلن رونالدو ومجموعة "بيستانا" البرتغالية لتشغيل الفنادق عن خطة لاستثمار 75 مليون يورو (80.38 مليون دولار) في 4 فنادق صغيرة بإجمالي 400 غرفة في البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة، وقال قائد منتخب البرتغال آنذاك إن هذا كان أكبر استثمار له على الإطلاق.

ولم تكشف "فيستا أليغري" -التي تنتج وتبيع الخزفيات والسيراميك والأواني الزجاجية الكريستالية- عن قيمة استثمار "الدون".