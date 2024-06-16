بعضها لا يحتاج لشهادات.. 5 وظائف ذكاء اصطناعي يصل راتبها السنوي إلى 180 ألف دولار

وظائف الذكاء الاصطناعي هي المستقبل الأكثر دخلا وجدوى، وتقدر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الآن بـ200 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى تريليونين عام 2030. وإذا كان 2023 هو عام اكتشاف الذكاء الاصطناعي فإن 2024 سيُحفر بالتاريخ بصفته عاما بدأ فيه تنفيذ الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت مجلة "فوربس" مؤخرا.

وفي استطلاع حديث أجرته شركة "وورك فورس لاب" وشمل أكثر من 10 آلاف موظف مكتبي حول العالم، وجد أن جميع المديرين التنفيذيين تقريبا (96%) يشعرون الآن بالحاجة الملحة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الخاصة بشركاتهم، وتعيين موظفين جدد لديهم القدرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

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وزادت حصة القادة الذين يهدفون إلى القيام بذلك "في الأشهر الـ18 المقبلة" بمقدار 7 أضعاف منذ سبتمبر/أيلول 2023، حيث ارتفعت من 5% إلى 35% من جميع المديرين التنفيذيين. ويتصدر الذكاء الاصطناعي الآن قائمة الاهتمامات الخارجية للمدراء التنفيذيين في العالم.

ملايين الوظائف الجديدة

وعلى الرغم من وجود الكثير من التقارير حول احتمال أن تؤدي الأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى تقليل فرص العمل، أو إزاحة بعض الوظائف التقليدية، فإنه -في المقابل- سيؤدي أيضا إلى موجة كبيرة من خلق فرص العمل الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل.

وتشير دراسة أجراها معهد "ماكينزي" العالمي إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في خلق ما بين 20 إلى 50 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم. وستشمل هذه الوظائف مجموعة واسعة من القطاعات، ومنها الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتمويل وغيرها.

ويتوقع تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن يتجاوز عدد "وظائف الغد" التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي الوظائف التي ستفقد بسببه. صحيح أن العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة قد تكون مهددة بسبب الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن من المهم أن ندرك أن الأدوار الجديدة التي تتطلب أنواعا مختلفة من المهارات بدأت في الظهور منذ الآن، وسيتزايد عددها يوما بعد يوم.

ثقافة التعلم مدى الحياة

للاستعداد لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يجب على المنظمات والحكومات إعطاء الأولوية لمبادرات تحسين وتطوير المهارات، وذلك من خلال الاستثمار في برامج التدريب الشاملة، التي تمكن العمال والموظفين من اكتساب المهارات اللازمة للعمل جنبا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

فتحسين مهارات الموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي يُمكّن الأفراد من التكيف وتولي أدوار جديدة والمساهمة في تطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن انتقالا أكثر سلاسة، وتقليل فقدان الوظائف.

كما أن عملية تحسين المهارات ليس حدثا لمرة واحدة، بل هو عملية مستمرة، ومع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجب على الموظفين والباحثين عن عمل تبني ثقافة التعلم مدى الحياة للبقاء على صلة بكل مُستجد.

وتعد الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وبرامج التدريب في مكان العمل أدوات أساسية تمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة، والبقاء على اطلاع بأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي. إن تبني عقلية النمو وتعزيز ثقافة التعلم المستمر سيكون له دور فعال في بناء قوى عاملة مرنة.

وظائف جديدة برواتب خيالية

إذا كنت خريجا جديدا من دفعة 2023-2024 وتبحث عن عمل فيمكنك الاستفادة من دراستك في علوم الحاسوب أو الرياضيات أو حتى الصحافة والإعلام، وتعلم مهارات جديدة من خلال دورات وبرامج تدريبية متخصصة عبر الإنترنت لمتابعة وظائف الذكاء الاصطناعي الخمس الجديدة للمبتدئين، والتي يزداد الطلب عليها مع تقدم مراحل تنفيذ وتطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة.

وبعض هذه الوظائف قد لا يحتاج لشهادات جامعية وإنما لبرامج ودورات تدريبية متقدمة، من الممكن أخذها عبر الإنترنت، وتقدم رواتب عالية جدا تصل إلى 180 ألف دولار بالسنة، كما ذكرت مجلة فوربس.

وأبرز هذه الوظائف هي:

مهندس التعلم الآلي

مهندس التعلم الآلي مسؤول عن تصميم وتطوير أنظمة التعلم الآلي، وبناء وتنفيذ خوارزميات مبتكرة، وإجراء التجارب التي تساهم في تعليم الآلات وتطويرها وتدريبها على التفكير المستقل، وهم يعملون مع كميات ضخمة من البيانات لإنشاء النماذج، وإجراء التحليل الإحصائي وتدريب الأنظمة، وإعادة تدريبها لتحسين الأداء. وهدفهم بناء تطبيقات فعالة للتعلم الذاتي، والمساهمة في التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

التعليم والمؤهلات المطلوبة

درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي. دورات تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

​​الراتب: من 119 ألف دولار إلى 182 ألف دولار في السنة.

تخصص البرمجة اللغوية العصبية

يعمل مختصصو البرمجة اللغوية العصبية على التطبيقات التي تتعامل مع اللغة البشرية وتفسيرها، مثل برامج الدردشة الآلية، إذ يقوم هذا المختص بتحليل وتفسير بيانات اللغة الطبيعية لاستخراج رؤى ومعلومات مفيدة، وتطوير النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي لتحسين دقة البرمجة اللغوية العصبية وأدائها، وتحديد ومعالجة المشكلات أو التحديات المتعلقة بأنظمة البرمجة اللغوية العصبية الحالية، مما يضمن التحسين والتطوير المستمر.

التعليم والمؤهلات المطلوبة

ليس من الضروري وجود شهادة جامعية كي تصبح مختصا في البرمجة اللغوية العصبية، حيث يمكنك أخذ دورات متخصصة تغطي موضوعات مثل "بايثون" (Python) و "تينسور فلو" (TensorFlow) و"بايتورش" (PyTorch). درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب

الراتب: من 105 آلاف دولار إلى 133 ألف دولار في السنة.

مطور برامج الذكاء الاصطناعي

في عالم التكنولوجيا الذي يتقدم بسرعة اليوم، ارتفع الطلب على مطوري الذكاء الاصطناعي، وتستخدم الشركات من مختلف القطاعات الذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها واكتساب رؤى من البيانات وتقديم حلول متطورة.

ونتيجة لذلك، أصبحت وظيفة مطور الذكاء الاصطناعي الآن ضرورية لتسريع التحول الرقمي وإطلاق الإمكانيات الكاملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومطورو الذكاء الاصطناعي هم محترفون ماهرون ومتخصصون في تطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأنظمة الذكية التي يمكنها التعلم والتكيف واتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

التعليم والمؤهلات المطلوبة

درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب. الحصول على دورات متخصصة لمعرفة مفاهيم التعلم الآلي ومعالجة البيانات مثل "بانداس" (Pandas) و "نامباي" (NumPy) و "سايكت ليرن" (Scikit-learn)

متوسط ​​​​الراتب: من 106 آلاف دولار إلى 157 ألف دولار في السنة.

عالم البيانات

يستخدم علماء ومختصو البيانات أدوات الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من جمع البيانات واستخراجها وتحليلها وفهمها، والتي تستخدمها الشركات بعد ذلك لتحسين عملية صنع القرار.

التعليم والمؤهلات المطلوبة

دورات متخصصة ومتقدمة في علوم البيانات عبر الإنترنت مثل شهادة "أي بي إم داتا ساينس بروفيشنال". درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو علوم البيانات.

الراتب: من 109 آلاف دولار إلى 133 ألف دولار في السنة.

كاتب/ محرر الذكاء الاصطناعي

مع برامج مثل "شات جي بي تي"، أصبح من السهل الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فهناك خطر متزايد من استخدامه دون حذر، ونشر معلومات مضللة قد تكون ضارة ومدمرة.

تركز مهنة كاتب أو محرر الذكاء الاصطناعي، على ضمان التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل إصداره. وباعتبارك كاتبا مستقلا يشرف على الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك التعاون مع وكالات الأنباء ووكالات كتابة الإعلانات والتسويق لتقديم خدماتك وخبراتك.

المؤهلات المطلوبة:

لا يشترط الشهادة الجامعية هنا بل الخبرة في الكتابة والتحرير. شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام أو الآداب.

​​الراتب: من 60 ألف دولار إلى 120 ألف دولار في السنة.