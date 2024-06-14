سياحة كرة القدم.. يورو 2024 يرفد ألمانيا بمليار يورو

من المقرر أن تحصل ألمانيا على دفعة اقتصادية كبيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 التي تنطلق اليوم الجمعة على أراضيها، حيث تشير توقعات إلى تدفقات تقدر بمليار يورو (1.07 مليار دولار) من الزوار الأجانب، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد إيفو الألماني.

ونقل موقع بوليتيكو توقعات الدراسة التي أجراها معهد إيفو في ميونخ أن تؤدي البطولة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنحو 0.1% في الربع الثاني.

ويعكس هذا النمو المتوقع -وفقا للدراسة- التأثير الاقتصادي الذي لوحظ خلال بطولة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، حيث زاد عدد الوافدين وإقامات الضيوف الأجانب بنسبة 25%.

إقبال سياحي

لكن جيروم وولف الباحث في معهد إيفو قال "ومع ذلك، هذا التأثير قصير الأجل، لذا فمن المرجح أن ينخفض تصدير الخدمات بسبب مغادرة السياح مرة أخرى بعد انتهاء بطولة أوروبا في الربع الثالث وستبقى على حالها في المجمل".

ووفقا لحسابات المعهد، التي تستند إلى بيانات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، من المتوقع أن يزور أكثر من 600 ألف سائح إضافي وأن تشهد الفنادق 1.5 مليون إقامة إضافية لليلة واحدة خلال البطولة.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية أيضا انتعاشا مؤقتا في القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بعد ضعف في مبيعات التجزئة هذا العام، لكن ليس بالقدر نفسه الذي شهدته خلال كأس العالم 2006.

ويتفق الخبراء على أن التأثير الإجمالي لبطولة أوروبا 2024 على اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في القارة، يعتمد أيضا على أداء المنتخب الألماني فيها.

وسيتم استضافة بطولة أمم أوروبا 2024، التي فازت بها ألمانيا 3 مرات في الماضي، عبر 10 ملاعب، من الملعب الأولمبي في برلين إلى ملعب فولكسبارك في هامبورغ. وستجمع المباراة الافتتاحية ألمانيا وأسكتلندا على ملعب ميونيخ لكرة القدم مساء اليوم الجمعة.