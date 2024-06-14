النفط يحقق أفضل أداء أسبوعي بعد توقعات نمو الطلب

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها في أكثر من 4 أشهر بعد توقعات بنمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا إلى 83.28 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا إلى 79.03 دولارا للبرميل.

وربح الخامان القياسيان 4.5% تقريبا خلال الأسبوع، وهو ما سيدفع برنت لتسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 9 فبراير/شباط الماضي.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان الماضي.

وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قرر تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن المعنويات تغيرت هذا الأسبوع بعد أن أصدرت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية وأوبك تحديثا إزاء التوازن بين العرض والطلب على النفط على المستوى العالمي في العام الجاري.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة، بينما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب نسبيا عند 2.2 مليون برميل يوميا. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب إلى أقل من مليون برميل يوميا.

وقال محللون في كومرتس بنك إن الجهات الثلاث توقعت عجزا في المعروض حتى بداية فصل الشتاء على الأقل.

وهدأ ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع إلى حد ما بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، مع استبعاد بدء تخفيضات أسعار الفائدة قبل ديسمبر/كانون الأول.

كما أكدت روسيا التزامها بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك بلس، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو/أيار.

وينصبّ تركيز السوق أيضا على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي قد تهدئ المخاوف إزاء احتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة.