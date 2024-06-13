وافقت دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار)، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبيرغ عن مصادر.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.

ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، في حين يتوقع أن تدعم الخطة كييف على المدى المتوسط ​​وتساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.

تجميد

وقالت الحكومة الأميركية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.

وبعد أشهر من المناقشات حول كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة، من المقرر أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع.

وقال مسؤول حكومي كندي لبلومبيرغ إن كندا مستعدة للمساهمة بـ5 مليارات دولار كندي (3.6 مليارات دولار) في تمويل المبادرة.

وستتم هيكلة القروض بشكل مختلف على أساس الإجراءات الداخلية لكل مشارك من الدول، وسيتحمل كل منها مخاطر القروض التي يقدمها، إذا حققت الأصول المجمدة أرباحا أقل من المتوقع.

التفاصيل الفنية

وقالت المصادر إنه، ستتم تسوية التفاصيل الفنية النهائية بعد القمة الحالية، ويمكن استخدام المساعدات لدعم الدفاع والاقتصاد وإعادة الإعمار في أوكرانيا، ومن الممكن أن تتغير تفاصيل الاتفاق عندما يجتمع الزعماء اليوم.

وتقدر عائدات الأصول المجمدة بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات يورو (3.23 مليارات دولار إلى 5.4 مليارات دولار) سنويا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالأرباح مرتين في العام، لكن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة والتي تم تبنيها تقدم الدعم في المقام الأول، في حين تحمي المساعدات من التحولات السياسية عبر جانبي المحيط الأطلسي في عام من الانتخابات المتعددة.

ويتوقف سداد القرض على بقاء الأصول مجمدة لفترة كافية حتى تتمكن أرباحها غير المتوقعة من سداده، وهي العملية التي سوف تستغرق عدة سنوات.

وقال زعماء مجموعة السبع مرارا وتكرارا إن الأصول ستظل مجمدة حتى توافق روسيا على دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في إيطاليا: "أعتقد أننا سنقرر العناصر الأساسية لهذا الأمر، لكن بعض التفاصيل متروكة ليعمل عليها الخبراء وفق جدول زمني محدد".