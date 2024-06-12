المغرب يستقبل 5.9 ملايين سائح حتى مايو

أعلن المغرب أمس الثلاثاء ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا المملكة بـ15% خلال أول 5 أشهر من عام 2024.

وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان إن عدد السياح الأجانب إلى البلاد بلغ ‫5.9 ملايين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في البيان ذاته "يشكل استقبال 772 ألف سائح إضافي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة (مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023) إنجازا استثنائيا للقطاع".

وعبرت الوزيرة عن تطلع المغرب إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في قطاع السياحة بالنظر إلى الخطط المعتمدة على مستوى الترويج والنقل الجوي ومؤسسات الإيواء السياحي.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.

ويواصل قطاع السياحة في المغرب التطور، حيث حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار في 2023 إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

وتراهن المملكة على استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة أنها مقبلة على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.

وأبرز هذه الأحداث احتضانها كأس أفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال.