اليورو عند أدنى مستوى في شهر بعد دعوة لانتخابات فرنسية مبكرة

انخفض اليورو بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعد هزيمة حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، في حين ارتفع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو إلى 1.0764 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 9 مايو/أيار الماضي في المعاملات المبكرة بآسيا، وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.52% إلى 1.0743 دولار مع تقييم المستثمرين لتداعيات تجدد الضبابية السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال عام انتخابات مهم.

انتخابات الاتحاد الأوروبي

وحققت الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر مكاسب لها في انتخابات البرلمان الأوروبي، أمس الأحد، وفقا لاستطلاعات الخروج، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في مخاطرة تهدف إلى إعادة تعزيز سلطته.

وسجل الدولار ارتفاعا بنسبة 0.37% عند 105.28، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مايو/أيار الماضي، وفق المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية.

وانخفض الين الياباني إلى 156.92 مقابل الدولار، وقت كتابة التقرير.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.271 دولار بعد أن لامس 1.2700 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

الذهب

واستعاد الذهب بعض البريق بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض يومي منذ 3 سنوات ونصف السنة في الجلسة السابقة، بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات، وبيانات الوظائف الأميركية القوية، التي خيبت آمال من يراهنون على الطلب الصيني، وخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2305.94 دولارات للأونصة، وقت كتابة التقرير.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5% أو 83 دولارا للأوقية في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع ليبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في سبتمبر/ أيلول.