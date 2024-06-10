آمال زيادة الطلب على الوقود ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، إلا أن قوة الدولار على خلفية تراجع التوقعات بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.14% إلى 79.73 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1% إلى 75.60 دولارا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار من تكلفة شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية، مثل النفط، على حائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لاحق من يونيو/حزيران بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

تأثير الفائدة

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي جي" إن الأسواق تركز أيضا الآن على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان هذا الأسبوع اللذين من المتوقع أن يتمخضا عن نتائج تدعم التشديد النقدي.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء آخرين، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول، إلى زيادة المعروض العالمي.

وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدما في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان العراق وممثلي الشركات العالمية العاملة للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

عجز متوقع

في السياق، توقع بنك غولدمان ساكس أن يدفع النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف سوق النفط إلى تسجيل عجز عالمي قدره 1.3 مليون برميل نفط يوميا في الربع الثالث، مرجحا أن يرتفع سعر خام برنت إلى مستوى 86 دولارا للبرميل.

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا، لكنه أبقى على توقعه بأن يكون نمو الطلب قويا، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب على وقود الطائرات.

وقال البنك في مذكرة إن التخفيض المتواضع لنمو الطلب الذي تقوده الصين لعام 2024 يعادل أثر خفض قدره 100 ألف برميل يوميا في الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وافتراض زيادة المشتريات الإستراتيجية للاحتياطي النفطي الأميركي.

ويتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 84 دولارا ومتوسط خام غرب تكساس الوسيط 79 دولارا للبرميل في عام 2024، وأبقى توقعاته بأن يتراوح سعر برنت بين 75 و90 دولارا، كما أبقى متوسط ​​​​توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 82 دولارا للبرميل.