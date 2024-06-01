رويترز: أوبك بلس قد تمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط

قال مصدران بتحالف أوبك بلس إنه بالرغم من أن اجتماع التحالف المقرر غدا الأحد لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاج النفط سيعقد عبر الإنترنت، يعتزم عدد من وزراء التحالف السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فيه.

ويضم تحالف أوبك بلس دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن يبحث التحالف اتفاقا معقدا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة حتى عام 2025.

وذكرت مصادر أمس الجمعة أنه تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء أوبك بلس للذهاب إلى الرياض.

ويخفض أعضاء أوبك بلس حاليا الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7 %من الطلب العالمي.

وأشارت بعض المصادر إلى أن اجتماع الغد سيتضمن الدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في إطار الجهود الشاملة للتحالف الرامية لكبح الإمدادات وتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن ينتهي أجل هذه التخفيضات الإضافية هذا الشهر.

والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.

الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء

وأجرت أوبك بلس سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وكان من المقرر في الأصل أن يُعقد اجتماع الغد لتحديد سياسة الإنتاج حضوريا في فيينا بمقر منظمة أوبك، لكن تقرر عقده عبر الإنترنت الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات في الساعة (09:00 بتوقيت غرينتش) غدا.

وإلى جانب تخفيضات الإنتاج، من المقرر أن تناقش أوبك بلس طاقة الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وهي قضية لطالما أثارت جدلا.

ويساعد تقدير الطاقات الإنتاجية تحالف أوبك بلس على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم بناء عليها إجراء التخفيضات.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الجمعة، وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك بلس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 0.6% إلى 81.37 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو/تموز المقبل 1% إلى 77.18 دولارا.

وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6%، في حين خسر خام غرب تكساس 1%.