يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 5 يونيو المقبل

قالت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية للطيران، أمس الأربعاء، إنها ستلغي جميع رحلاتها اليومية إلى تل أبيب في إسرائيل حتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت الشركة -في بيان- "نواصل مراقبة الموقف عن كثب، وسنتخذ قرارات بشأن الرحلات المقبلة مع التركيز على سلامة عملائنا وطواقمنا".

وألغت الشركة الرحلات لإسرائيل يوم 19 أبريل/نيسان الماضي حتى الموعد الذي أعلن أمس، بسبب مخاوف أمنية، بعد ما بدا أنها ضربة إسرائيلية على إيران بعد هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

الخطوط التركية

من جهتها، ألغت الخطوط الجوية التركية الشهر الماضي عبر الموقع الإلكتروني حجز رحلاتها مسبقا إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025.

وكانت الشركة قد أعلنت عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما يعني أن الشركة ربما مددت الوقف 5 أشهر إضافية.

يشار إلى أن الهجوم الإيراني بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل يوم 13 أبريل/نيسان الماضي أحدث ارتباكا في حركة الطيران فوق بلدان المنطقة، فألغت شركات طيران رحلات وحولت مسار أخرى.