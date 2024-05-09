قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الحظر التجاري الذي فرضته تركيا على إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وأكد بولات، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع إكس، أن المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع"، مضيفا "إننا نقف وراء القرار الذي اتخذناه كحكومة فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل".

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması,… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، قوله إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل "غير وارد"، لكن أنقرة ستسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث لمدة 3 شهور.

وقالت رويترز إنها اطلعت على وثيقة حددت فيها وزارة التجارة مهلة 3 أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق، ورفع الكثير من القيود التي فرضها على التجارة مع إسرائيل.

وزعمت صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة أن تركيا أبلغت المصانع والشركات التركية بموافقة مؤقتة لاستئناف التصدير لإسرائيل، وعزت الصحيفة تغير الموقف التركي لاجتماع عُقد في أنقرة أمس بين كبار المسؤولين في غرفة التجارة التركية الإسرائيلية، وكبار المسؤولين في وزارة التجارة التركية، وهو ما نفاه مسؤولون بالوزارة.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان الحظر "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".

وأضاف البيان "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى

واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع إسرائيل، تتمثل في: