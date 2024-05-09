أميركا تفرض قيودا تجارية على شركات صينية جديدة

أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عشرات الكيانات الصينية لقائمة القيود التجارية اليوم الخميس، ومنها كيانات تقول مزاعم إنها دعمت منطاد التجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة العام الماضي وزاد التوتر بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة التجارة أيضا إنها ستضيف بعض وحدات مؤسسة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية إلى القائمة متهمة إياها بمحاولة الحصول على تكنولوجيا أميركية لدعم قدرات تكنولوجيا الكم الصينية، "التي لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي" بسبب تطبيقاتها العسكرية.

وقالت وسائل الإعلام إن المؤسسة المملوكة للدولة هي من كبار موردي المعدات العسكرية، وفق ما أوردت رويترز.

وتستخدم الولايات المتحدة قائمة القيود التجارية، المعروفة باسم قائمة الكيانات، لوقف تدفق التكنولوجيا إلى الصين وسط مزاعم بأن بكين قد تستخدمها لتعزيز قدراتها العسكرية.

ويضيف وضع كيانات على القائمة المعنية صعوبات على الموردين الأميركيين لتلبية الطلبات إلى الجهات المستهدفة.