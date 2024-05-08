اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

رئيس شركة آلات السعودية: سنسحب استثماراتنا من الصين إذا طلبت واشنطن

NEW DELHI, INDIA MARCH 15, 2012: Profile shoot of Amit Midha, Head of Dell Asia Pacific. (Photo by Pradeep Gaur/Mint via Getty Images)
أميت ميدا رئيس شركة آلات ألمح إلى طلبات أميركية سابقة بفصل سلاسل التوريد والتصنيع الأميركية والصينية (غيتي)
8/5/2024

قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "آلات" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاملة في مجال أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إنها ستسحب استثماراتها من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 100 مليار دولار، قوله: "حتى الآن كانت الطلبات هي إبقاء سلاسل التصنيع والتوريد منفصلة تماما (بين المكون الصيني والأميركي)، لكن إذا أصبحت الشراكات مع الصين مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، فسنسحب استثماراتنا".

الاختيار

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم السعوديين بأنهم بحاجة إلى الاختيار بين التكنولوجيا الصينية والأميركية في الوقت الذي يهدفون فيه إلى بناء صناعة أشباه الموصلات في السعودية، وذلك كجزء من المحادثات الجارية حول مجموعة من قضايا الأمن القومي، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

وقال ميدا في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز على هامش المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في كاليفورنيا: "نسعى إلى شراكات موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة"، مضيفا: "الولايات المتحدة هي الشريك الأول لنا والسوق الأول للذكاء الاصطناعي والرقائق وأشباه الموصلات".

وتنافس السعودية على الريادة الإقليمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، على أمل إنشاء مراكز بيانات وشركات ذكاء اصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، وتأتي طموحاتها في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالتدقيق بشكل متزايد في علاقات الشرق الأوسط مع الصين، بسبب المخاوف من أن دولا -مثل السعودية والإمارات- يمكن أن تكون بمثابة قنوات لبكين للوصول إلى التكنولوجيا التي تُمنع الشركات الصينية من شرائها من الولايات المتحدة.

Amit Midha, president of Dell Technologies, Asia Pacific and Japan and Global Digital Cities, speaks at the Milken Institute Asia Summit in Singapore, on Thursday, Sept. 29, 2022. The event started with invitation only sessions on Sept. 28, runs through September 30. Photographer: Bryan van der Beek/Bloomberg via Getty Images
أميت ميدا يؤكد أن شركته تسعى إلى شراكات موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة (غيتي)

سابقة

وحسب بلومبيرغ طلبت الولايات المتحدة بالفعل من شركة الذكاء الاصطناعي "جي 42" (G42) ومقرها أبو ظبي التخلص من التكنولوجيا الصينية، مقابل استمرار الوصول إلى الأنظمة الأميركية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومهّدت هذه الاتفاقية الطريق لاستثمار شركة مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية.

وقال ميدا إن شركة آلات ستعلن في الوقت نفسه عن شراكات مع شركتين أميركيتين للتكنولوجيا بحلول نهاية يونيو/ حزيران، وستشارك في الاستثمار مع شركة أميركية لكنه رفض التعليق على الشركات المشاركة في هذه المحادثات أو ما إذا كانت تركز على الذكاء الاصطناعي أو الرقائق أو مزيج من الاثنين.

المصدر : بلومبيرغ