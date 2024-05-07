تحوّل واتساب من تطبيق دردشة إلى أن أصبح شريان حياة لعدد كبير من الشركات الصغيرة والناشئة، ولكثير من البشر الذين يعتمدون عليه في أعمالهم، وهو شيء أساسي لا غنى عنه للعاملين في الوظائف الحرة.

وصار واتساب اعتبارًا من عام 2023 تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا، إذ أصبح الأداة المفضلة للعاملين والمقاولين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع العملاء وإدارة عملياتهم ومصالحهم الاقتصادية.

أنواع واتساب

قبل الدخول في التفاصيل ثمة 3 أنواع من حسابات واتساب وفق ما يوضح خالد منصور، خبير تقنية المعلومات ونائب رئيس تطوير أعمال الشرق الأوسط لشركة "ميتو" السويسرية في تعليقات خاصة لـ"الجزيرة نت"، وهي:

واتساب الشخصي: وهو النوع الأكثر انتشارا بين الأفراد، ويستخدم للتواصل الشخصي مع الأصدقاء وأفراد العائلة، والبعض يستخدمه للتواصل الفردي لغايات الأعمال في بعض الأحيان. واتساب الأعمال (بيزنس): وهو مصمم للأعمال الصغيرة، فهو يتيح فصل الحياة الشخصية عن حياة العمل، وهو مجاني ويتيح التواصل مع آلاف الأشخاص بالشهر، ويدمج ما بين الإدارة الاحترافية واللمسة الشخصية في الاستخدام، حيث يحتوي على عدة مزايا غير متاحة بالحساب الشخصي مثل: الردود التلقائية كرسائل الترحيب، والردود السريعة وهي ردود مضافة مسبقا، وعرض المنتجات، بالإضافة إلى بروفايل الأعمال الذي يمكن الشركات من إضافة المعلومات الأساسية عن الشركة، ومعلومات التواصل معها، وغيرها من المزايا. واتساب الأعمال واجهة برمجة التطبيقات (Whatsapp Business API): وهذا النوع من الحسابات يكون للشركات والأعمال الكبيرة التي تستخدم الواتساب بشكل احترافي للتواصل مع العملاء، وهي تعمل بواجهة برمجية تقوم بربط التطبيق بما يسمى "واتساب بيزنس إيه بي آي" (WhatsApp Business API) مع أنظمة الشركة مثل أنظمة إدارة العلاقات مع العملاء "سي آر إم" (CRM) أو أنظمة إدارة الموارد "إي آر بي" (ERP) أو أنظمة خدمة العملاء، وأنظمة التسويق وغيرها من الأنظمة.

ويتم تقديم خدمات الربط من خلال شركات تقدم خدمة الواجهات البرمجية مع واتساب، وبطبيعة الحال فإن هذا النوع من الحسابات مخصص للأعمال الكبيرة، بالتالي يتيح التواصل مع عدد غير محدود من الأشخاص، كما يتيح إمكانية تواصل عدة أفراد من المؤسسة مع العميل الواحد، وتوجيه رسائل تفاعلية، مع إمكانية إضافة (شات بوت) بحيث يتيح إمكانية رد آلي على رسائل العميل، وتتبع وتحليل نتائج الحملات الدعائية، وكذلك إشارة التحقق الخضراء التي تدل على أن المؤسسة هي شركة رسمية موثقة لدى واتساب.

أثر واتساب

توضح العديد من الدراسات أن لتطبيق واتساب تأثيرا كبيرا على سير أعمال الشركات في البلدان والاقتصاديات الناشئة؛ فنحو 90% من الشركات الصغيرة والناشئة تستخدم التطبيق في أعمالها في البرازيل والمكسيك، وفي بلد مثل البرازيل تم تحقيق إيرادات مالية عبر التطبيق بلغت 5.28 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2022، أما في المكسيك فوصل المبلغ إلى 1.94 مليار دولار وفق ما ذكرت منصة "كونتيكستو" لريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وعن فائدة التطبيق للشركات، ودوره المحوري في تسهيل عملها، وجعله أكثر كفاءة وفاعلية يقول معن القيسي، موظف المشتريات المسؤول في إحدى شركات الشحن الرائدة في العالم العربي: "كشركة شحن عالمية كان علينا مواكبة العصر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة عملائنا المنتشرين عبر العالم، وبالذات تطبيق واتساب الذي حقق لنا فوائد كبيرة في التواصل مع العملاء بسهولة وسرعة، فقد ساعدنا التطبيق في تحديد عناوين العملاء، وأماكن وجودهم لإيصال الشحنات لهم بأسرع طريقة ممكنة، وفي أقل وقت".

وأكد القيسي أن الشركة "تعمل بشكل مستمر لتطوير نظام تجربة العملاء لديها، وساهم تطبيق واتساب بشكل كبير في تحقيق ذلك خصوصا مع التحديث والتطوير المستمر لهذا التطبيق، والذي ساعدنا في بناء علاقة رقمية مع عملائنا بحيث أصبح بإمكاننا من خلال واتساب التواصل الآلي مع العميل دون الحاجة لموظفين يتواصلون بشكل مباشر مع العملاء، وهذا ساعدنا على محادثه المئات من العملاء في نفس الوقت".

أكبر 10 دول تحقق إيرادات من واتساب

تحقق العديد من الدول والاقتصاديات الناشئة إيرادات بمليارات الدولارات من تطبيق واتساب، وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول تحقيقا للإيرادات المالية في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2022 من هذا التطبيق وفق ما ذكرت منصة "كونتيكستو".

البرازيل: 5.28 مليارات دولار. المكسيك: 1.94 مليار دولار. بيرو: 1.63 مليار دولار. كولومبيا: 1.30 مليار دولار. إندونيسيا: 1.17 مليار دولار. الهند: 0.91 مليار دولار. الولايات المتحدة: 0.31 مليار دولار. بيلاروسيا: 0.18 مليار دولار. لبنان: 0.12 مليار دولار. الجزائر: 0.08 مليار دولار

أكبر 10 دول استخداما لواتساب في العالم عام 2023

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول استخداما لتطبيق واتساب في العالم في عام 2023، حسب ما ذكرت منصتا "إنسايدر مونكي" و"ياهو فاينانس" علما بأن التطبيق محظور في الصين.

الهند: 535 مليون مستخدم. البرازيل: 139 مليون مستخدم. الولايات المتحدة: 91 مليون مستخدم. إندونيسيا: 87 مليون مستخدم. المكسيك 70 مليون مستخدم. روسيا: 67 مليون مستخدم. باكستان: 52 مليون مستخدم. ألمانيا: 51 مليون مستخدم. الفلبين: 51 مليون مستخدم. نيجيريا: 51 مليون مستخدم.

حقائق

وفيما يلي 9 حقائق عن "واتساب بيزنس"، وفق ما ذكرت منصة "زيكفلو":

تم إطلاق تطبيق "واتساب بيزنس" عام 2018، وبحلول عام 2023 تم تنزيل التطبيق 316 مليون مرة، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 14% عن العام السابق. اعتبارا من يونيو/ حزيران 2023، يستخدم التطبيق أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا، والرقم في ازدياد. صرح ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب في تغريدة له أن 175 مليون شخص يرسلون رسائل إلى الشركات يوميا باستخدام التطبيق. %75 من المستهلكين في العالم يذهبون للشراء بعد الحصول على كتالوجات خاصة بالمنتجات التي سيشترونها عبر التطبيق. يختار 54% من المستهلكين في العالم الاشتراك في أفضل خدمات العملاء على واتساب مثل خدمة تحديث الطلبات وخدمة تتبع الاستلام. يعد واتساب رابع أكثر المنصات شعبية لإغلاق الصفقة: وفقا لبيانات شركة "ميتا" نفسها، يعد واتساب من بين التطبيقات الـ4 الأكثر شعبية حيث يستمتع عدد كبير من العملاء باستكشاف منتجات جديدة والانغماس في تجارب التسوق الخاصة بهم. يعتقد 33% من المستهلكين على مستوى العالم أن التطبيق لديه القدرة على حل الاستفسارات بسرعة. يعتقد 84% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند أن التطبيق يساعدهم على التوسع إلى أعلى المستويات. يصل معدل فتح الرسائل الواردة عبر التطبيق إلى 98% مقارنة بمنافسيه حيث يبلغ معدل فتح الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى إلى 20% فقط.

واتساب واقتصاد العمل الحر

يُعد اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت الذي يشار إليه أحيانا باسم اقتصاد الوظائف المؤقتة اتجاها متناميا في الاقتصاد العالمي، ويمثل ما يصل إلى 12% من سوق العمل العالمي، ويوظف نحو 435 مليون شخص حول العالم حسب البنك الدولي.

ويلعب تطبيق واتساب دورا محوريّا في هذا الاقتصاد إذ صارت المنصة أداة مفضلة للعاملين والمقاولين المستقلين والشركات الصغيرة للتواصل مع العملاء المحتملين وإدارة عملياتهم.

وما يميز واتساب هو التكامل السلس بين الرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات، وكلها مكونات أساسية لأصحاب العمل الحر للتواصل بشكل فعال مع عملائهم، وفق منصة (واتو) العاملة على تمكين الشركات والعاملين من إدارة سلسة عبر واتساب.

وعلاوة على ذلك، ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يختارون العمل الحر حول العالم، يوفر واتساب طريقة ملائمة للبقاء على اتصال أثناء العمل عن بعد أو أثناء التنقل، كما يوفر الاتصال المشفر للتطبيق طريقة بالغة الأهمية من حيث الأمان لمن يتعامل مع معلومات العميل الحساسة في مجالات مثل الاستشارات أو التصميم أو المحاسبة.

ومع استمرار توسع اقتصاد الأعمال الحرة عالميا عبر مختلف الصناعات، من المتوقع أن ينمو تأثير واتساب بشكل أكبر من خلال تمكين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة من تحقيق النجاح في هذه البيئة الديناميكية.