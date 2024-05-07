رغم زيادة الإنتاج.. انخفاض أرباح بريتيش بتروليوم 40%

كشفت شركة "بريتيش بتروليوم" عن تراجع كبير في أرباح الربع الأول من العام الجاري، التي انخفضت بنسبة 40% إلى 2.7 مليار دولار. وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، مما يعكس تحديات مثل انخفاض أسعار الطاقة وتعطل مصافي التكرير في الولايات المتحدة، وخفف منها المكاسب الناتجة عن زيادة إنتاج النفط والغاز، وفقا لرويترز.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس، الذي تولى زمام الأمور بعد رحيل سلفه برنارد لوني، عن تصميمه على تحقيق الاستقرار في الشركة وسط فترة مضطربة.

وأوجز أوشينكلوس، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الشؤون المالية في عهد لوني، الخطوط العريضة لخطط الشركة لتبسيط عملياتها وخفض التكاليف وسط شكوك المستثمرين فيما يتعلق بانتقال الشركة نحو مستقبل منخفض الكربون.

ظروف صعبة

وكجزء من مبادراتها الإستراتيجية، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن هدف لتحقيق وفورات في التكاليف النقدية بما لا يقل عن ملياري دولار بحلول نهاية عام 2026 مقارنة بالعام 2023.

وعلق أوشينكلوس في مقابلة مع رويترز قائلا "إننا نشهد زخما تشغيليا جيدا" على الرغم من ظروف السوق الصعبة.

ومع ذلك، فإن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لشركة بريتيش بتروليوم في الربع الأول، وهي مقياس صافي الدخل، كانت أقل من التوقعات، حيث سجلت أقل من توقعات المحللين وأرقام الربع السابق.

وتسلط النتائج الضوء على تأثير انخفاض أسعار الطاقة والاضطراب الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي في مصفاة وايتنغ في ولاية إنديانا، رغم أن نتائج تجارة النفط المواتية وارتفاع هوامش التكرير وزيادة إنتاج النفط والغاز عوضت ذلك جزئيًا.

وارتفع إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق ليصل 2.38 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، مدفوعا ببدء تشغيل حقول جديدة في أذربيجان والولايات المتحدة.

وانخفض التدفق النقدي للشركة بنسبة 34% إلى 5 مليارات دولار، ويعزى ذلك جزئيا إلى إعادة تخزين مخزون الديزل والبنزين قبل موسم الصيف.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون شركة بريتيش بتروليوم إلى 53 مليار دولار، مع ارتفاع نسبة الدين إلى القيمة السوقية إلى 22% من 19.7% في الربع السابق.

ولم يكن أداء شركة بريتيش بتروليوم مخالفا لنظيراتها النفطية الكبرى، حيث أعلنت الشركات المنافسة مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال إنيرجيز عن انخفاض أرباحها في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي. كما أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن انخفاض صافي أرباح الربع الأول، مما يعكس تحديات الصناعة الأوسع.

وانخفضت أسهم شركة بريتيش بتروليوم بنسبة 0.2% بعد الإعلان على النقيض من مكاسب مؤشر الطاقة الأوروبي بنسبة 1.5%.