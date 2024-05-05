صادرات الصين من الهواتف الذكية تواصل نموها

نمت صادرات الصين من الهواتف الذكية بمقدار 6.5% على أساس سنوي لتبلغ 69.3 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024، وفقا لما أظهره أحدث تقرير عن الصناعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه على الرغم من أن هذا النمو في الأرقام كان مدعوما بمقارنة منخفضة عن سنة الأساس، فإنه يمثل الربع الثاني على التوالي من النمو، مضيفا زخما إلى تعافي السوق، وفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق العالمية "إنترناشيونال داتا كوربوريشن".

وشهد السوق أرقام صادرات أفضل من التوقعات، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي من جانب كل من شركتي "أونور" و"هواوي"، في حين أن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر، وفقا لبيانات الشركة.

وأفاد تقرير الشركة أيضا بأن مبيعات الأجهزة القابلة للطي تشهد نموا ثابتا وكبيرا هذا العام. وبشكل عام قفز نمو سوق الأجهزة القابلة للطي في الربع الأول بنسبة 83% على أساس سنوي، مسجلا حجم صادرات بلغ 1.86 مليون وحدة.