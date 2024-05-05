سهم ستاربكس يتراجع 31% منذ تصاعد المقاطعة بسبب حرب غزة

تراجع سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31% منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية المتهمة بدعم إسرائيل التي تخوض حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب تقرير في الأناضول، بلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة يوم الجمعة الماضي 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى الرغم من الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل -بما فيها ستاربكس- منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي ختام جلسة الجمعة مقارنة بإغلاق جلسة الخميس تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أقل من المتوقع للربع الأول 2024، إذ بلغ ربح سهم الشركة 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان -في بيان وقتها- إن الشركة تعمل اليوم "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".

توقعات 2024

وتتوقع ستاربكس نمو الإيرادات بأرقام فردية منخفضة خلال العام المالي 2024 بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 7 إلى 10%.

وراجعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات على مستوى العالم والولايات المتحدة للعام 2024 إلى أرقام فردية منخفضة مقارنة بتوقعاتها السابقة عند مستوى 4 إلى 6%.

وتتوقع ستاربكس نموا في أرباح السهم في نطاق يتراوح بين أرقام فردية ثابتة ومنخفضة، بعد أن كانت تتوقع في السابق زيادة أرباحها 15 إلى 20% في السنة المالية 2024.