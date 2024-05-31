النفط ينخفض وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة

تراجعت أسعار النفط -اليوم الجمعة- بعدما عززت تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يتضح أكثر بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي طال انتظارها في وقت لاحق اليوم.

وتعرضت السوق -التي تنتظر قرار تحالف أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل- لضغوط في التعاملات الليلية بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 81.72 دولارا للبرميل -عند كتابة التقرير- كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% إلى 77.67 دولارا.

وقالت لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات الصعودية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأميركي يجب أن يكون مرنا وأن يُبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

وأضافت خلال فعالية "من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية… وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة".

من جهته، قال يب جون رونج -خبير الأسواق لدى "آي جي"- إن الأسواق تتوخى الحذر قبل بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة ستصدر اليوم الجمعة.

ومن المقرر أيضا صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل/نيسان الماضي في وقت لاحق من اليوم، وهو مؤشر مجلس الاحتياطي الفدرالي المفضل لقياس التضخم.

وتعرضت سوق النفط لضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة -أمس الخميس- أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.2 ملايين برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 مايو/أيار الحالي، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

ويعمل تحالف أوبك بلس على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم -الأحد المقبل- ومن شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت 3 مصادر مطلعة على مناقشات أوبك بلس أمس الخميس.

ويقدَّر الخفض الحالي في إنتاج أوبك بلس -الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا- بنحو 5.86 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.