"إيدلتيك" تستحوذ على حصص "زورلو" التركية المنسحبة من إسرائيل

استحوذت مجموعة "إيدلتيك" الإسرائيلية على حصة "زورلو إنرجي" التركية في شركة إيزوتيك بإسرائيل وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وكانت شركتا إيدلتيك وزورلو تتقاسمان أسهم "إيزوتيك" حيث تمتلك الشركة الإسرائيلية نحو 57.85%، وتعود الحصة المتبقية 42.15% للشركة التركية.

وقالت غلوبس إن الصفقة -التي تبلغ قيمتها 127 مليون شيكل (34.2 مليون دولار)- تشمل الملكية الكاملة لمحطتي الطاقة أشدود إنيرجي ورمات نيغيف للطاقة، اللتين تبلغ طاقتهما الإنتاجية مجتمعة حاليًا 190 ميغاواتا.

وسلط نيف سيفر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدلتيك"، الضوء على الطبيعة الإستراتيجية لعملية الاستحواذ، وقال: "إن الاستحواذ على ممتلكات زورلو في رامات نيغيف إنرجي وفي أشدود للطاقة هو خطوة إستراتيجية لتعزيز السيطرة والمرونة في مجموعة إيدلتيك" كما نقلت عنه غلوبس.

تفاصيل الصفقة

وتأتي هذه الصفقة في وقت حساس، بالتزامن مع أول حظر تجاري تفرضه تركيا على إسرائيل على الإطلاق، وسط تصاعد الأزمات بين البلدين حسب مصادر تركية.

وتعد "زورلو" القابضة صاحبة رأس المال الأكبر من بين الشركات الاستثمارية التركية الموجودة في إسرائيل باستثمارٍ يُقدر بمليار دولار.

وتعمل زورلو بشكل خاص في مجال الطاقة الكهربائية، وتمتلك 3 محطات مختلفة لتوليد الكهرباء في إسرائيل.

انسحاب زورلو بضغط شعبي

وجاء قرار الشركة بالتخلي عن استثماراتها في إسرائيل في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدرت دعوات مقاطعة منتجات الشركة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء في مركز "زورلو" للتسوّق في إسطنبول، حيث نددوا بمواصلة الشركة التركية تزويد الطاقة الكهربائية للمستوطنات.

وفي تبرير للقرار صرح المدير التنفيذي للشركة، سنان أك، بأنه يأتي في إطار سياسة الشركة للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لأن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء، تماشيا مع التزاماتها بخفض الكربون.