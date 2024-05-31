أرامكو تستحوذ رسميا على 40% من شركة غاز ونفط باكستان

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو"، في خطوة لتحقيق مزيد من التوسع باستثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة.

وتعمل شركة "قو" في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

ويمثّل الاستحواذ، الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت أرامكو استحوذت في مارس/آذار الماضي أيضا على حصة 100% في شركة إسماكس توزيع الوقود (إس بي إي)، وفي تشيلي.

وتقول الشركة إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة متقدمة في مسيرتها، التي تشهد تسارعا كبيرا للتوسّع عالميا في مجال بيع الوقود بالتجزئة.

طلبات شراء أسهم أرامكو

في الأثناء تبدأ السعودية، صباح الأحد المقبل، تلقي طلبات شراء أسهم تصل قيمتها إلى 13.1 مليار دولار في شركة أرامكو، في اختبار كبير لمدى اهتمام المستثمرين الدوليين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي إعلان طال انتظاره، كشفت المملكة وأرامكو أمس الخميس تفاصيل خطط لبيع ما يصل إلى 0.7% من أسهم شركة النفط الحكومية، مع تخصيص 10% من الطرح للمستثمرين الأفراد، بناء على الطلب.

وسيستمر تلقي الطلبات حتى 6 يونيو/حزيران المقبل، على أن يجري تحديد سعر الصفقة في اليوم التالي.

ويأتي البيع في الوقت الذي وصلت فيه عروض الأسهم على مستوى العالم إلى 247.4 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وفقا لبيانات منصة ديلوجيك للتحليلات.