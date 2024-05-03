تركيا: تعليق التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة

قال وزير التجارة التركي عمر بولات -اليوم الجمعة- إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.

وذكر بولات -في كلمة له بإسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة خلال أبريل/نيسان الماضي- أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.

وقرار تركيا -الذي أعلنته في وقت متأخر أمس الخميس- جعلها أول شريك من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل يوقف التصدير إليها والاستيراد منها بسبب حربها على غزة.

وقالت وزارة التجارة التركية -في بيان لها أمس- إنها أوقفت كامل التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وأشارت إلى أن تركيا هبت لمساعدة أهل غزة منذ اليوم الأول، وأوصلت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى إجلاء آلاف المرضى الفلسطينيين.

من جهتها أشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقرار تركيا ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين.

وفي أول رد فعل إسرائيلي، قال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال كاتس عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".

وأضاف أنه أصدر توجيهات إلى الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

طرق بديلة

ونقلت رويترز اليوم -عن مصادر في قطاع التصدير- قولها إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات قوية من إسرائيل يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة، بعد القرار التركي.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها اعتبارا من أمس.

قيّدت تركيا خلال الشهر الماضي تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل، واشترطت الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة لرفع القيود.

شمل حظر التصدير وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها.

احتلت إسرائيل المرتبة الـ13 لصادرات تركيا عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار.

تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل خلال السنة الماضية إلى 5.42 مليارات دولار، من 7 مليارات عام 2022.

حسب مكتبها للإحصاء المركزي، صدرت إسرائيل سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا عام 2023، متراجعة من 2.5 مليار عام 2022.

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ "طوفان الأقصى"