أسعار المواد الغذائية ترتفع للشهر الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) نشر اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر أسعار المواد الغذائية- الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية- بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من أغسطس/آب وحتى فبراير/شباط الماضيين.

ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

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