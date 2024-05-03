أسعار المواد الغذائية ترتفع للشهر الثاني على التوالي
3/5/2024
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) نشر اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر أسعار المواد الغذائية- الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية- بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من أغسطس/آب وحتى فبراير/شباط الماضيين.
ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تفاصيل
- وفي أبريل/نيسان من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر بـ1.6%.
- كان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بإنفلونزا الطيور.
- أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0.3%.
- كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0.3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت.
- لكن السكر كان من بين السلع التي انخفضت حيث تراجع سعره بـ4.4%.
- انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3%.
المصدر : الفرنسية