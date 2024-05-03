اقتصاد

أسعار المواد الغذائية ترتفع للشهر الثاني على التوالي

A combine harvesting picks up the wheat on a field near the Krasne village, in the Chernihiv area, 120 km to the north from Kiev, on July 05, 2019. Global demand for agricultural products is projected to grow by 15 percent over the coming decade, while agricultural productivity growth is expected to increase slightly faster, causing inflation-adjusted prices of the major agricultural commodities to remain at or below their current levels, according to an annual report by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the UN's Food and Agriculture Organization (FAO). (Photo by Anatolii STEPANOV / FAO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
أسعار الحبوب ارتفعت بنسبة 0.3% شهر أبريل/نيسان الماضي (أسوشيتد برس)
3/5/2024

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) نشر اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر أسعار المواد الغذائية- الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية- بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من أغسطس/آب وحتى فبراير/شباط الماضيين.

ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

تفاصيل

  • وفي أبريل/نيسان من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر بـ1.6%.
  • كان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بإنفلونزا الطيور.
  • أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0.3%.
  • كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0.3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت.
  • لكن السكر كان من بين السلع التي انخفضت حيث تراجع  سعره بـ4.4%.
  • انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3%.
المصدر : الفرنسية