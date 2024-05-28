حقق قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا نموا كبيرا بأكثر من الضعف، العام الماضي، ليصل إلى 1.85 تريليون ليرة تركية (57.47 مليار دولار)، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة التركية، نقلتها صحيفة ديلي صباح التركية.

وتعكس الإحصائيات زيادة كبيرة بلغت 115.15% عن العام 2022، ما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت، الذي ارتفع خلال جائحة كورونا.

ويقدم تقرير الوزارة، الذي يحمل عنوان "آفاق التجارة الإلكترونية في تركيا"، نظرة عامة شاملة عن موقع التجارة الإلكترونية ضمن الاقتصاد التركي، وتقييم دورها في الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة العامة، وقطاعات التجزئة.

ولفت التقرير إلى أن نسبة حجم التجارة الإلكترونية إلى إجمالي التجارة العامة قفزت من 10.1% عام 2019 إلى 20.3% عام 2023، كما استحوذت التجارة الإلكترونية على حصة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

حجم الطلب والتوقعات المستقبلية

وبالإضافة إلى الزيادة في إجمالي حجم التجارة الإلكترونية، ارتفع عدد الطلبيات المقدمة عبر الإنترنت عام 2023 بنسبة 22.25% على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 5.87 مليارات طلبية.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 3.4 تريليونات ليرة تركية (نحو 105 مليارات دولار) العام الحالي، مع احتمال ارتفاع الطلبيات إلى 6.67 مليارات طلبية.

وبرز شهر نوفمبر/تشرين الثاني باعتباره أكثر الشهور انتعاشا بالتجارة الإلكترونية، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 50% فوق المتوسط الشهري، متأثرا بالحملات المختلفة والعروض الترويجية.

ومن حيث التركيبة السكانية للمستهلكين، كانت الفئة العمرية 25-36 عاما الأكثر نشاطا في الإنفاق على التجارة الإلكترونية، مما يعكس طبيعة الذكاء التكنولوجي للمستهلكين الأصغر سنا في تركيا.