قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة".

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأضاف مدبولي أن مصر ستدرس "موازنة" أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025، في مسعى لتخفيف العبء المالي على الميزانية الحكومية لكن أسعار البنزين ستظل مدعومة.

وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس/آذار الماضي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن مصر ستبدأ من الأسبوع المقبل في سداد ما بين 20 إلى 25% من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة.

وبدأت متأخرات مستحقة للشركات والمقاولين تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.

وتراجع هذا النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات، وخفض قيمة العملة وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر.