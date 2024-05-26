قطر.. اتفاقية لتوريد اليوريا لشركة كوك الأميركية للأسمدة

وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا لشركة كوك للأسمدة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوريد الأسمدة بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان لقطر للطاقة، تنص الاتفاقية على توريد ما يصل إلى 0.74 مليون طن سنويا من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة.

وتبلغ مدة الاتفاقية 15 عاما وستدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، وبموجبها سيتم توريد مادة اليوريا ذات المنشأ القطري إلى القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يسعدنا أن نعلن توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع أحد شركائنا المهمين، وهو ما يعزز علاقتنا الطويلة مع شركة كوك للأسمدة".

وأضاف "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم التآزر والتعاون بيننا وفي زيادة النمو والقيمة المتبادلة لكلا الطرفين".

قطر للطاقة تعلن اتفاقية لتوريد اليوريا لشركة كوك للأسمدة لمدة 15 عاماً#قطر_للطاقة⁣ #قطر — QatarEnergy (@qatarenergy) May 26, 2024

من جانبه، قال مارك لويترس نائب رئيس شركة صناعات كوك ورئيس شركة كوك للأسمدة "لقد كانت قطر للطاقة شريكا مهما لشركة كوك للأسمدة لأكثر من عقد من الزمن، ويسعدنا تعزيز علاقتنا ذات المنفعة المتبادلة لسنوات قادمة".

وأضاف "تتوافق هذه الاتفاقية مع رؤية شركة كوك للأسمدة طويلة المدى، وتمثل فرصة قيمة لخدمة عملائنا بشكل أفضل".

ووفق بيان قطر للطاقة، تسلط هذه الاتفاقية الضوء على إستراتيجتنا في "إقامة علاقات طويلة الأمد مع شركات قيادية وموثوقة في صناعة الأسمدة، والتزامها بدعم قطاع الزراعة العالمي".

وشركة كوك للأسمدة هي شركة تابعة لشركة صناعات كوك التي تمتلك:

مصانع أسمدة في أميركا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب.

مرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى.

وتعد قطر ثاني أكبر مصدّر عالمي لليوريا، كما تعد شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم.