تركيا ثانيا بعد الصين في حجم الاستثمارات في غانا

جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين بين الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في غانا الواقعة غرب أفريقيا، العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز ترويج الاستثمار في غانا "جي آي بي سي" اليوم الأحد، حول بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال عام 2023.

وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في غانا خلال العام المنصرم 649.5 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال 2023، تراجعت بنسبة 55% مقارنة مع استثمارات 2022.

وجاءت استثمارات الصين العام الماضي، بالمرتبة الأولى بقيمة 211.89 مليون دولار، تلتها تركيا بـ173.27 مليون دولار، والهند في المرتبة الثالثة بـ77.93 مليون دولار.

ونفذت الصين في غانا خلال العام المنصرم، 31 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التركية 4.

يشار إلى أن الكثير من دول العالم تحرص على توجيه استثماراتها المقدرة بالمليارات إلى أفريقيا خلال العقدين الماضيين.

ووفق وحدة أبحاث الإيكونوميست (التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في توفير خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل)، وصل إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار عام 2022 و53 مليار دولار أخرى عام 2023، وهو ما يفوق بكثير استثمارات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بالقارة السمراء.

وحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في أفريقيا خلال 2023، في حين أعلنت الشركات التي تتخذ من أوروبا الغربية مقرا لها عن استثمار 38 مليار دولار، بينما أعلنت الشركات الأميركية استثمارها 10 مليارات دولار في القارة السمراء.