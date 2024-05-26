الفوسفات مركب يتكون من ذرة فوسفور واحدة مرتبطة جزيئيا بعدد 4 ذرات أكسجين. وهو مصدر مهم للفوسفور، العنصر الرئيسي في صناعة الأسمدة الزراعية ذات الأهمية للمزروعات والأمن الغذائي العالمي. ولهذا السبب، تعتبر احتياطيات الفوسفات في جميع أنحاء العالم أساسية للمجتمعات والصناعات الزراعية والغذائية.

ويستخدم الفوسفات في صناعة الأعلاف الحيوانية، إذ يعد عنصرا ضروريا للنمو الصحي للحيوانات، ولهذا يستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية الضرورية في عمليات تربية الماشية والدواجن.

ويستمر الطلب على الفوسفات في الارتفاع مع تزايد عدد سكان العالم، والحاجة إلى المزيد من الغذاء لتلبية احتياجات البشر المتزايدة، وفق ما ذكرت منصة "ياهو فاينانس".

وبلغت قيمة سوق الفوسفات العالمي 78.1 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 176 مليارا عام 2040 بمعدل نمو سنوي مركب 5.7%، إذ إن الطلب العالمي على الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية آخذ في الارتفاع بسبب تزايد عدد السكان مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغذاء، وفقا لشركة غراند فيو للأبحاث .

أكبر 10 دول باحتياطيات الفوسفات

تمتلك الدول العربية أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إذ يمتلك المغرب وحده حاليا ما يقرب من 50 مليار طن متري (حوالي 70% من إجمالي الفوسفات في العالم) وتأتي مصر ثانية بـ 2.8 مليار طن متري وفق ما ذكرت منصة "ورلد ببيوليشن ريفيو".

وفيما يلي قائمة أكبر 10 دول تملك أعلى احتياطيات الفوسفات عام 2023 وفق منصة "ورلد ببيوليشن ريفيو":

المغرب: 50 مليار طن مصر: 2.8 مليار طن تونس: 2.5 مليار طن الجزائر: 2.2 مليار طن الصين : 1.9 مليار طن البرازيل: 1.6 مليار طن جنوب أفريقيا: 1.6 مليار طن السعودية: 1.4 مليار طن أستراليا: 1.1 مليار طن الأردن: مليار طن واحد

أكبر 10 دول منتجة للفوسفات

رغم أن المغرب تملك أعلى احتياطي للفوسفات في العالم فإنها ليست الدولة الأولى في إنتاج الفوسفات، إذ تتصدر الصين القائمة بـ90 مليون طن متري، وتليها المغرب بـ35 مليون طن متري، ويعود ذلك لتطور صناعة التعدين في الصين والدول الأكثر إنتاجا.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا للفوسفات عام 2023 وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا:

الصين: 90 مليون طن متري المغرب: 35 مليون طن متري الولايات المتحدة: 20 مليون طن متري روسيا: 14 مليون طن متري الأردن: 12 مليون طن متري السعودية: 8.5 ملايين طن متري البرازيل: 5.3 ملايين طن متري مصر: 4.8 ملايين طن متري بيرو: 4.2 ملايين طن متري تونس: 3.6 ملايين طن متري

أكبر 10 دول مصدرة للأسمدة الفوسفاتية

الفوسفات هو المصدر الطبيعي للفوسفور، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو النباتات والمزروعات، إذ يقل إنتاج الغذاء إذا كانت التربة تعاني من نقص الفوسفور، وبالتالي ثمة حاجة ماسة لكمية كافية من الأسمدة الفوسفاتية لضمان إنتاج زراعي قوي ومنافس.

وتعد المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والبقول، من مجالات التطبيق الرئيسية للأسمدة الفوسفاتية، إذ تعزز الأسمدة من نمو الجذور، وجودة المحاصيل، وقوة الساق، والصحة العامة للنباتات.

ويتم تصنيع الأسمدة الفوسفاتية من الفوسفات بشكل رئيسي لاحتوائه على الفوسفور، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من الفوسفات المنتج سنويا يستخدم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية (مباشرة أو من خلال إنتاج حمض الفوسفوريك، وتستخدم الكمية المتبقية في مجالات أخرى للفوسفات، وفق ما ذكرت منصة "فيرتلايزر" (fertilizer.org).

ومن أكثر الأسمدة الفوسفاتية استخداما: فوسفات ثنائي الأمونيوم "دي إيه بي" (DAP) وفوسفات أحادي الأمونيوم "إم إيه بي" (MAP) وغيرها من الأسمدة، والنوع الأول هو الأكثر استخداما في العالم بسبب محتواه الغذائي العالي، وخصائصه الفيزيائية الممتازة للتربة والنباتات، وفق ما ذكرت منصة "إندورما "(Indorama).

ويوجد كذلك الأسمدة المركبة "إن بي كيه إس" (NPKs) وهي أسمدة تحتوي على العناصر الغذائية الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بنسب مختلفة. ويتصدر المغرب قائمة الدول المصدرة للأسمدة الفوسفاتية عام 2022.

وفيما يلي القائمة مقيمة بالدولار وفق ما ذكر منصة "أو إي سي ورلد" (OEC World).

المغرب: 832 مليون دولار (21.3%) من حجم السوق العالمي الصين: 628 مليون دولار (16.1%) مصر: 618 مليون دولار (15.8%) إسرائيل: 572 مليون دولار (14.6% تونس: 198 مليون دولار (5.05%)) بلغاريا: 149 مليون دولار (3.8%) لبنان: 123 مليون دولار (3.14%) الأردن: 102 مليون دولار (2.6%) إسبانيا: 78 مليون دولار (2.01%) روسيا: 71.9 مليون دولار (1.84%)

أكبر 10 دول مستوردة للأسمدة الفوسفاتية

البرازيل هي أكبر مستورد للأسمدة الفوسفاتية في العالم، إذ استوردت ما قيمته 1.39 مليار دولار من الأسمدة لتغطية احتياجاتها الزراعية، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للأسمدة الفوسفاتية عام 2022 وفق ما ذكر المصدر السابق:

البرازيل: 1.39 مليار دولار (35.6%) بنغلاديش: 772 مليون دولار (19.7%) الولايات المتحدة: 325 مليون دولار (8.29%) إندونيسيا: 156 مليون دولار (3.99%) أستراليا: 112 مليون دولار (2.87%) فرنسا: 98.2 مليون دولار (2.51%) بوروندي: 79.4 مليون دولار (2.03%) هولندا: 44.6 مليون دولار (1.14%) رومانيا: 41.7 مليون دولار (1.07%) المملكة المتحدة: 30.3 مليون دولار (0.78%)

استخدامات أخرى

إضافة لكونه عنصرا حيويا في صناعة الأسمدة، يستخدم الفوسفات في عدد كبير من الصناعات، وهذه أهم 9 استخدامات حاسمة لهذه المادة، وفق ما ذكرت منصة "كيه إيه إم كيه إيه":

مكملات الأعلاف الحيوانية: يلعب الفوسفات دورا محوريا في صناعة مكملات الأعلاف الحيوانية. ويوفر الفوسفات الفوسفور والكالسيوم الحيوي الضروريين لنمو العظام والتكاثر في الماشية. الكيميائيات والمنظفات الصناعية: يستخدم الفوسفات كمادة خام أساسية لإنتاج حمض الفوسفوريك، والذي بدوره يستخدم في تصنيع المواد الكيميائية الصناعية المختلفة. التعدين: يساعد في إزالة الشوائب، وتعزيز سيولة المعادن المنصهرة، وتسهيل استخراج وتنقية المعادن مثل الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس. الاستخدامات الصيدلانية والطبية: يستخدم فوسفات الكالسيوم، المشتق من الفوسفات، في صناعة منتجات العناية بالأسنان، وزراعة العظام. معالجة المياه وتثبيتها: تُستخدم المركبات القائمة على الفوسفات في عمليات معالجة المياه لمنع تكون القشور، والتحكم في التآكل، ومنع نمو الميكروبات. وتلعب هذه المركبات دورا مهما في ضمان سلامة وجودة مياه الشرب وأنظمة المياه الصناعية، وتعزيز الصحة العامة، والحفاظ على سلامة البنية التحتية. تثبيت التربة والتحكم في تآكلها: يستخدم الفوسفات في تثبيت التربة، ومنع انجرافها من خلال تعزيز بنية التربة، وتساهم المضافات الفوسفاتية في ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، لا سيما المناطق المعرضة لانجراف التربة وتآكلها. تخزين الطاقة المتجددة: أظهر الفوسفات إمكانيات ممتازة في تقنيات تخزين الطاقة، وتحديدا بطاريات "الليثيوم أيون" القابلة لإعادة الشحن والمهمة جدا في صناعة السيارات الكهربائية وغيرها. البحث والتقدم التكنولوجي : لا يزال الفوسفات موضوعا للبحث والتقدم التكنولوجي. ويستكشف العلماء طرقا مبتكرة لتحسين كفاءة استخراج الفوسفات، وتطوير ممارسات التعدين المستدامة، وتعزيز إعادة تدوير وإعادة استخدام الفوسفور من النفايات العضوية ومياه الصرف.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين استخدامات الفوسفات وتقليل التأثيرات البيئية، وضمان توافر هذا المورد الحيوي على المدى الطويل.

وأخيرا، تؤكد الاستخدامات المتنوعة للفوسفات على أهميته الهائلة بمختلف القطاعات، ومن الأسمدة ومكملات الأعلاف إلى الكيميائيات الصناعية ومعالجة المياه وتخزين الطاقة المتجددة، ويلعب الفوسفات دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، ويساعد تبني ممارسات التعدين المسؤولة، والتقدم التكنولوجي ومبادئ الاقتصاد الدائري على تعظيم فوائد الفوسفات مع الحفاظ على توفره للأجيال القادمة.