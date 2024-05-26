صدّقت الحكومة الإيرانية على مشروع لرفع إنتاجها من النفط من 3.6 ملايين إلى 4 ملايين برميل يوميا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي برئاسة القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الشركة الوطنية للنفط في إيران سترفع من استثمارتها إلى 7 مليارات دولار بهدف رفع حجم إنتاجها من النفط.

كما أشارت إلى أن زيادة 400 ألف برميل يوميا ستحقق أرباحا إضافية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا.

وإيران من المنتجين الرئيسيين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن إنتاج النفط في بلاده سيقفز هذا العام، إلى جانب تسجيل زيادة في إنتاج الغاز.

وقال أوجي -وقتها- ستتم إضافة 6 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيميائيات، كما ستتم إضافة 50 ألف برميل إلى الطاقة التكريرية للنفط في البلاد.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن زيادة طرأت على إنتاج النفط في إيران بنسبة 50 ألف برميل يوميا خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.

وتظهر إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج إيران من النفط منذ بدء العام الجاري ازداد بنسبة 50 ألف برميل يوميا، في حين ارتفع الإنتاج خلال الأشهر الـ12 من العام 2023 بنسبة 440 ألف برميل يوميا.