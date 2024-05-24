ارتفاع عدد السياح في تركيا 8.7% في أبريل

أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد ارتفع بنسبة 8.7% إلى 3.61 ملايين زائر في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد الزوار الأجانب 3.32 ملايين في الشهر نفسه من عام 2023، وكان الرقم 2.57 مليون في أبريل/نيسان 2022.

وكشفت البيانات أن معظم الزوار الوافدين في أبريل/نيسان الماضي كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران.

يذكر أن عائدات تركيا من قطاع السياحة بلغت عام 2022 نحو 46.28 مليار دولار، وفق هيئة الإحصاء التركية (تركستات).

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار. كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وتولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وتعمل على تنميته باستمرار؛ إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، ويتمتع القطاع ببنية تحتية قوية ومرافق سياحية وخدمات جعلته متقدما عالميا.

وفي إطار سعيها لتوسعة السياحة، أطلقت تركيا الشهر الماضي تأشيرة العمل المتنقل (الرحّل) لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وأيرلندا والدانمارك واليونان وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وفنلندا والسويد والتشيك والمجر وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا، وبلغاريا، ورومانيا، والنرويج، وآيسلندا، وليختنشتاين، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الروسي، وأوكرانيا وبيلاروسيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عامًا.

وأصبحت تركيا، بفضل بنيتها التحتية التكنولوجية القوية، وموقعها الذي يسهل الوصول إليه، وأنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة، وجهة شهيرة للعاملين عن بُعد في السنوات الأخيرة. ومن خلال العمل الرقمي المتنقل، يمكن للزوار تمديد إقامتهم في تركيا والاستمتاع بجمال البلاد الفريد أثناء الاستفادة من الإنترنت العالي السرعة والاتصال الخلوي في مدنها الرئيسية، بحسب بيان وكالة الترويج والتطوير السياحي.