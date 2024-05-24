أردوغان: النظام الرأسمالي يجعل الفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يجب إعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم.. وعلينا التكاتف من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا وشمولا"، جاء ذلك خلال كلمة له في قمة "البركة" للتمويل الإسلامي، التي عُقدت اليوم الجمعة في إسطنبول.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الارتقاء بنظام التمويل التشاركي إلى المكانة التي يستحقها، وأن حكومته تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15% على المدى القصير.

ولفت إلى أن تركيا تتولى مهمة الجسر التجاري والبشري بين الشرق والغرب عبر التاريخ، وبدأت لعب الدور نفسه بين الأسواق المالية.

وشدد على ضرورة إعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم، مبينا أنه لا يوجد حاليا آلية مؤسساتية في العالم، يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم.

وأكد ضرورة التكاتف من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا وشمولا.

وأوضح أردوغان أن التفاوت بحجم الثروات وصل أعلى مستوياته حاليا، مشيرا إلى أن الفئة الأغنى التي تشكّل 1% من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم.

وأضاف: "علينا أن نقر أن النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".