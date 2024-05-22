مؤشر أبو ظبي عند أدنى مستوى في عامين

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء، وسط انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بحثا عن إشارات إلى موعد خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 82.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش.

انخفض مؤشر أبوظبي 0.4% إلى 8973 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع تكبد معظم الأسهم المدرجة عليه خسائر.

وخسر سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9% وسهم الدار العقارية 3.6%. كما تراجع سهم بيانات 6.1% وبريسايت إيه آي 3.1%.

وخسر سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9% وسهم الدار العقارية 3.6%. كما تراجع سهم بيانات 6.1% وبريسايت إيه آي 3.1%. نزل مؤشر دبي الرئيسي 0.4%، مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم المرورية 2.1% وطيران الإمارات 1.5%.

فقد المؤشر القطري 0.1%، بعد هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9% وسهم المتحدة للتنمية 1.4%.

في المقابل، صعد المؤشر السعودي 0.3%، مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.3% وسهم أكوا باور 2.4%. وهبط سهما اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.7 % والسعودية للكهرباء 3.2%.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق -اليوم الأربعاء- بعد أن قال عديد من مسؤولي البنك -أمس الثلاثاء- إن من الأفضل التحلي بالصبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفدرالي، نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

خارج منطقة الخليج

وخارج منطقة الخليج، استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع تراجع سهم أبو قير للأسمدة 2.9%، وصعود سهم إيديتا للصناعات الغذائية 7% بعدما أعلنت الشركة قفزة صافي الربح في الربع الأول 27%.