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مؤشر أبو ظبي عند أدنى مستوى في عامين

A trader stands below a big screen at the Dubai Financial Market in the Gulf emirate on January 6, 2020, as Gulf bourses were hit by a panicky sell-off amid Iranian vows of retaliation over the US killing of a top general. All seven bourses in the Gulf Cooperation Council (GCC) states closed in the red, on the first trading day since the death of powerful military commander Qasem Soleimani. (Photo by Karim SAHIB / AFP)
مؤشرا أبو ظبي ودبي الرئيسي فقدا 0.4% في تعاملات اليوم الأربعاء (الفرنسية)
22/5/2024

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء، وسط انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بحثا عن إشارات إلى موعد خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، للجلسة الثالثة على التوالي.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 82.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش.

  • انخفض مؤشر أبوظبي 0.4% إلى 8973 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع تكبد معظم الأسهم المدرجة عليه خسائر.
    وخسر سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9% وسهم الدار العقارية 3.6%. كما تراجع سهم بيانات 6.1% وبريسايت إيه آي 3.1%.
  • نزل مؤشر دبي الرئيسي 0.4%، مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم المرورية 2.1% وطيران الإمارات 1.5%.
  • فقد المؤشر القطري 0.1%، بعد هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9% وسهم المتحدة للتنمية 1.4%.
  • في المقابل، صعد المؤشر السعودي 0.3%، مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.3% وسهم أكوا باور 2.4%. وهبط سهما اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.7 % والسعودية للكهرباء 3.2%.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق -اليوم الأربعاء- بعد أن قال عديد من مسؤولي البنك -أمس الثلاثاء- إن من الأفضل التحلي بالصبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفدرالي، نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

خارج منطقة الخليج

وخارج منطقة الخليج، استقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع تراجع سهم أبو قير للأسمدة 2.9%، وصعود سهم إيديتا للصناعات الغذائية 7% بعدما أعلنت الشركة قفزة صافي الربح في الربع الأول 27%.

المصدر : رويترز