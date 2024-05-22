صحيفة: فشل 60% من مشتريات الجيش الإسرائيلي باختبارات الجودة

حذر مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان في تقرير سنوي من أن حوالي 60% من مشتريات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المعدات تفشل في اختبارات مراقبة الجودة، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ومراقب الدولة مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات الحكومية، الحكم المحلي والجهات العامة المختلفة في الدولة، ويقوم بمراقبة إدارة الشؤون المالية للكتل والأحزاب.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بسبب حقيقة أن الجيش لا يقدم بيانات شاملة عن الفشل في اختبارات مراقبة الجودة إلى وزارة الدفاع، التي تدير المشتريات.

وتعني اختبارات الجودة بالتأكد من توافر معايير معينة في المشتريات للتثبت من إمكانية تحقيق الغرض منها.

خسارة الجنود

وقال إنغلمان إن هذه الإحصاءات كانت مثيرة للقلق بشكل خاص في خضم الحرب على غزة الممتدة، عندما يمكن أن تؤدي أعطال المعدات إلى خسارة الجنود بشكل مستمر، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

ووفقا للتقرير، أجرت وحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي للاختبار ومراقبة الجودة التابعة للقيادة اللوجيستية في الفترة من 2020 إلى 2022، اختبارات أولية عددها 2490، وفشل الموردون 868 مرة، أو 35% من إجمالي الاختبارات مع الأخذ في الاعتبار جميع المنتجات بشكل فردي.

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الوحدة أجرت 20740 اختبارا مستمرا، مع فشل الموردين 3027 مرة أو 15% من الاختبارات.

فشل في الاختبارات

وخلال فترة السنتين المشار إليهما، واجه 80.4% من الموردين إخفاقات أحيانا في الاختبارات الأولية، في حين واجه 72.3% من الموردين إخفاقات أحيانا في الاختبارات المنتظمة والمستمرة، عند التركيز على الموردين ككل بدلا من منتجاتهم الفردية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الاختبارات لم يتم تسجيلها أو تتبعها.

وحذر المراقب المالي من أن هذا حدث رغم تعرض الموردين في بعض الأحيان لفشل متكرر في الاختبارات نفسها، مما أدى إلى إهدار الموارد والوقت، وتأخير فرصة استخدام معدات.

وفي كثير من الأحيان تحدد الأطراف مواعيد اختبار جديدة تكون غير واقعية على الإطلاق مقارنة بالوقت اللازم لإصلاح الخلل، مما يؤدي إلى الفشل في اختبار مراقبة الجودة.

وتم الاحتفاظ بأجزاء من التقرير سرية عن الجمهور، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.