وقّع مشاركون في أعمال مؤتمر مستقبل الطيران الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، صفقات بقيمة إجمالية (39 مليار دولار)، في أول يومين من المؤتمر الذي انطلق الاثنين ويستمر 3 أيام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء أن الاتفاقيات شملت شراء خدمات للطيران، وطائرات، وخدمات لوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والصيانة.

وأفادت بأن اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران شهد الإعلان عن 47 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة 19 مليار دولار.

وشملت الصفقات خدمات الطيران، وأوامر شراء طائرات، والشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالصيانة والإصلاح والتجديد.

بينما سجل اليوم الثاني للمؤتمر توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.

ويواصل مؤتمر مستقبل الطيران فعالياته اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 30 وزيرا و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و7 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

وتركز محاور المؤتمر على قضايا القدرات البشرية ومستقبل القطاع، وسبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع.

وخلال فعاليات المؤتمر أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، وأظهر مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة بـ53 مليار دولار في 2023 وتوفير 958 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة.