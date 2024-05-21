بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول إنتاجا واستيرادا للحديد في العالم

يشكل الحديد العمود الفقري للصناعة الحديثة، ويلعب دورا حيويا في إنتاج الصلب، وتطوير البنية التحتية، ويدخل في صناعة عدد كبير من السلع الاستهلاكية.

وخام الحديد عبارة عن صخور ومعادن يمكن تسخينها في وجود مادة مختزلة لاستخراج الحديد المعدني، وتعتمد صناعاته في جميع أنحاء العالم على هذه المصادر للحصول على مادة الحديد الأولية.

بلغ إجمالي حجم خام الحديد المنتج في جميع أنحاء العالم 2.5 مليار طن متري في عام 2023، وتُعد أستراليا والبرازيل أكبر المنتجين، وتعد احتياطيات خام الحديد في أستراليا الأعلى بوجود 58 مليار طن متري من الخام في أراضيها، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا الإحصائية.

ويتم استخدام نحو 98% من خام الحديد المستخرج في صناعة الفولاذ (الصلب)، مما يجعله أحد أهم السلع الأساسية إلى جانب النفط، ونظرا لأهميته، تسعى العديد من الدول لاستخراج الحديد الكامن في أراضيها لتحسين وضعها الاقتصادي، وزيادة دخلها، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفي عام 2022، بلغت القيمة السوقية العالمية لتعدين خام الحديد حوالي 328.52 مليار دولار، وهذا الرقم أقل بكثير من القيمة السوقية لتعدين خام الحديد في عام 2021، والتي بلغت 482.91 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية العالمية لتعدين خام الحديد إلى حوالي 305 مليارات دولار في عام 2023، وفق ستاتيستا. ويعود سبب هذا الانخفاض –على الأغلب- إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وإضطراب سلاسل التوريد، والعقوبات التي فرضت على روسيا.

أكبر 10 دول منتجة لخام الحديد في العالم

يتم استخراج خام الحديد في حوالي 50 دولة في العالم، وتمثل أكبر 7 دول منتجة حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج العالمي.

ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا لخام الحديد في العالم عام 2022 حسبما ذكرت منصة "انفستينغ نيوز" اعتمادا على البيانات المقدمة من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

أستراليا: 880 مليون طن متري. البرازيل: 410 ملايين طن متري. الصين: 380 مليون طن متري. الهند: 290 مليون طن متري. روسيا: 90 مليون طن متري. أوكرانيا: 76 مليون طن متري. جنوب أفريقيا: 76 مليون طن متري. إيران: 75 مليون طن متري. كازخستان: 66 مليون طن متري. كندا: 58 مليون طن متري.

أكبر 10 دول مصدرة لخام الحديد في العالم

ارتفعت تجارة خام الحديد العالمية في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بعام 2022 إلى 1.59 مليار طن، والعوامل الرئيسية وراء الزيادة في تجارة خام الحديد هي زيادة واردات الصين وزيادة الصادرات من الهند والبرازيل. وسنجد دولا ليست من كبار المنتجين ولكنها تدخل في قائمة الدول الأكثر تصديرا لخام الحديد مثل السويد التي أنتجت 38 مليون طن متري من خام الحديد عام 2023، كما ذكرت منصة ستاتيستا، وهي تصدر الفائض عن حاجتها للأسواق العالمية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لخام الحديد في العالم عام 2023 وفق ما ذكر مركز "جي إم كيه سنتر" (GMK.center):

أستراليا: 855 مليون طن. البرازيل: 380 مليون طن. جنوب أفريقيا: 59 مليون طن. كندا: 57 مليون طن. الهند: 44 مليون طن. السويد: 34 مليون طن. بيرو: 19 مليون طن. أوكرانيا: 18 مليون طن. تشيلي: 16 مليون طن. روسيا: 15 مليون طن.

أكبر 10 دول مستوردة لخام الحديد في العالم

الصين هي أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، أما عربيا فتظهر دولة البحرين في قائمة أكبر 10 دول مستوردة في عام 2022، فهي تضم مصنعا ضخما لـلصلب المتكامل، ويقع هذا المجمع في البحرين فوق منطقة تبلغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع. وتصدر البحرين أغلب إنتاجها من الصلب المتكامل لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب ما ذكرت منصة الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وفيما يلي القائمة وفق ما ذكرت مجلة "غلوبال تريد ماغ" (Global Trade Mag):

الصين: 137.7 مليار دولار. اليابان: 13.7 مليار دولار. كوريا الجنوبية: 8.9 مليارات دولار. ألمانيا: 5 مليارات دولار. هولندا: 3.3 مليارات دولار. تايوان: 2.8 مليار دولار. فيتنام: 1.9 مليار دولار. البحرين: 1.9 مليار دولار. ماليزيا: 1.7 مليار دولار. فرنسا: 1.7 مليار دولار.

أكبر 10 شركات لصناعة الصلب في العالم

وهذه قائمة بأكبر 10 شركات مصنعة للصلب (الفولاذ) في العالم وإنتاجها السنوي، وفقا لبيانات 2022 الصادرة عن الاتحاد العالمي للصلب، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

مجموعة الصين باوو للصلب (China Baowu Steel Group Corporation) الصينية 131.84 مليون طن. أرسيلورميتال (ArcelorMittal) من لوكسمبورغ 68.89 مليون طن. مجموعة أنستيل (Ansteel Group) الصينية 55.65 مليون طن. شركة نيبون ستيل (Nippon Steel Corporation) اليابانية 44.37 مليون طن. مجموعة شاغانغ (Shagang Group)الصينية 41.45 مليون طن. مجموعة إتش بي آي إس (HBIS Group) الصينية 41 مليون طن. بوسكو القابضة (POSCO Holdings) الكورية الجنوبية 38.64 مليون طن. مجموعة جيان لونغ (Jianlong Group) الصينية 36.56 مليون طن. مجموعة شوغانغ (Shougang Group) الصينية33.82 مليون طن. تاتا ستيل (Tata Steel) الهند 30.18 مليون طن.

ويلاحظ هيمنة الشركات الصينية على هذه القائمة، فالصين وهي أكبر مستورد للحديد الخام في العالم، وهي أيضا أكبر مُصنِّع للحديد الصلب في العالم حيث تنتج الصين أكثر من مليار طن سنويا.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحديد الصلب في العالم عام 2023، وفق ما ذكرت الجمعية العالمية للصلب (world steel association):

الصين: 1.02 مليار طن. الهند: 140.2 مليون طن. اليابان: 87 مليون طن. الولايات المتحدة: 80.7 مليون طن. روسيا: 75.8 مليون طن. كوريا الجنوبية: 66.7 مليون طن. ألمانيا: 35.4 مليون طن. تركيا: 33.7 مليون طن. البرازيل: 31.9 مليون طن. إيران: 31.1 مليون طن.

وبلغ إجمالي إنتاج الصلب العالمي 1.88 مليار طن في عام 2023، حسب ما ذكر المصدر السابق.

أكبر 4 دول عربية إنتاجا للحديد الصلب

تأتي مصر في مقدمة الدول العربية المنتجة للحديد الصلب عام 2023 بحجم إنتاج بلغ 10.4 ملايين طن، وهي تأتي في المركز 18 على مستوى العالم، وفيما يلي قائمة بأكبر 4 دول عربية منتجة للحديد الصلب عام 2023، حسب ما ذكر المصدر السابق.