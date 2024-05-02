السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة

اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة مع رجال أعمال قطريين لاستيعاب صادر الذهب من السودان، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف أول أمس الثلاثاء بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد حمد بن قاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء لقاء الوزيرين على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان، الذي استضافته الدوحة يومي 29 و30 أبريل/نيسان الماضي.

وأكد اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري، واستعرض الجانبان الشراكة بغرض عمليات الصادرات والواردات.

وأكد الوزير القطري من جانبه على استعداد قطر لتقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري بين البلدين.

وعن المنتدى قال وزير التجارة والتموين السوداني إنه تناول الفرص الإيجابية والعلاقات الوطيدة بين أطراف تلك المنصة الواعدة للتعاون والتنمية، مشيدا بالدور القطري في هذا المجال.

يشار إلى أن السودان يعدّ ثاني أكبر دولة أفريقية بعد غانا في إنتاج الذهب، حيث بلغ الإنتاج السوداني من الذهب عام 2018 قرابة 127 طنا.