اقتصاد قطر نما 4% بالربع الثالث لعام 2023

أظهرت تقديرات حكومية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12).

وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.

ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% في 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.